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вторник, 12 ноября 2019 18:05

Лидер группы Rammstein выступит в Киеве с новым альбомом

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Автор: facebook.com/Lindemann
  Вокалист и автор текстов немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн (справа) выступит в Киеве с проектом Lindemann.
Вокалист и автор текстов немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн (справа) выступит в Киеве с проектом Lindemann.

Вокалист и автор текстов немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит в Киеве с проектом Lindemann. Концерт состоится 6 марта 2020-го в клубе Stereo Plaza.

В составе дуэта Lindemann также мультиинструменталист Петер Тагтгрен — лидер групп Pain и Hypocrisy. Начали играть вместе в 2015-м. Дебютный англоязычный альбом Skills In Pills 2015 года получил статус "золотого" в Германии и Финляндии.

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На киевском концерте группа презентует вторую пластинку F&M, выход которой ожидается 22 ноября.

Новый альбом будет исключительно немецкоязычным. Линдеманна вдохновила работа над постановкой сказки братьев Гримм "Гензель и Гретель" в гамбургском театре "Талия". Фронтмен Rammstein сыграл в нийодну из ролей, а дуэт создал 6 саундтреков. Все композиции, кроме Sauber, перезаписали и включили в альбом.

Это будет второй приезд группы Lindemann в Украину. Впервые дуэт выступил в Киеве в декабре 2018-го.

В октябре Lindemann выпустили клип на песню Ich Weiß Es Nich со второго альбома. Видео сняли с помощью искусственного интеллекта. Ролик начинается с изображения улиток и бабочек. Затем они перерастают в сотни искусственно сгенерированных лиц, которые наслаиваются и сменяют друг друга.

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