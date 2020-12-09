Латекс, наркотики и деньги. Показали заставку украинского сериала "Первые ласточки. Zависимые"

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

На Youtube-канале презентовали заставку сериала "Первые ласточки. Zависимые".

У героев сериала есть 2 стороны - темная и светлая. У каждого есть свои мечты, и в противовес им - разрушительные зависимости. Именно эту идею воплотили в заставке сериала, который идет на "Новом канале"

"Название сериала - "Первые ласточки. Zависимые". Поэтому мы хотели подчеркнуть, что каждый из героев от чего зависим. Сначала показываем героя в привычном образе. А потом, через призму телефона, - того, кем он является на самом деле. Например, преподаватель Кира сначала стоит в красивом платье. После того как на нее приводится телефон, мы видим ее в латексном БДСМ-костюме", - пояснил креативный директор дизайн-бюро StarLightMedia Александр Антонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Без цензуры и стереотипов: режиссер фильма "Мои мысли тихие" снял онлайн-сериал

В заставку также интегрировали кадры из сериала. Зритель с первых минут не только познакомится с героями и узнает об их зависимости, но и начнет раскрывать для себя сюжет. Зависимость Альбины - мужское внимание. Назарова - наркотики. Влад не может жить без боли, а Ваня - без денег.

В сети появился трейлер сериала "Первые ласточки. Zависимые" о студенческой жизни. Выйдет 14 декабря на "Новом канале". Лента освещает проблемы подростков и молодежи. Первый сезон вышел прошлой осенью, рассказывал о школьниках. Поднимал тему самоубийств, травли, одиночества, проблем в семье.