Квентин Тарантино снимет "Звездный путь" для взрослых

 
Ексклюзивы
1/5
Курс государства последних 5 лет - это курс Майдана, а не Порошенко - Игорь Пошивайло
Курс государства последних 5 лет - это курс Майдана, а не Порошенко - Игорь Пошивайло
Просмотров: 135
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 414
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1296
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 2736
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3114
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 24192
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7560
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 783
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2565
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
Фото
Все фото
4
4
4
8
5
Украинский летчик рассказал, как снимали сериал &quot;Чернобыль&quot;
Украинский летчик рассказал, как снимали сериал "Чернобыль"
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу &quot;Остров Европа&quot;
Хасидский мальчик и феминизм: презентовали программу "Остров Европа"
Начались съемки драмы &quot;Другой Франко&quot;
Начались съемки драмы "Другой Франко"
Премьера антиутопической оперы Gaz состоялась в киевском театре им. Ивана Франко.
Премьера антиутопической оперы Gaz состоялась в киевском театре им. Ивана Франко.
Действие фильма Кристофера Нолана будет происходить в Украине
Действие фильма Кристофера Нолана будет происходить в Украине
Видео
Все видео
Вышел трейлер продолжение "Сияния"
Вышел трейлер продолжение "Сияния"
Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип
Прикрывала грудь руками и тканью: Тина Кароль выпустила нежный клип
Вышел трейлер продолжения самого успешного мультфильма в истории
Вышел трейлер продолжения самого успешного мультфильма в истории
Джордж Мартин написал сценарий видеоигры
Джордж Мартин написал сценарий видеоигры
Показали украинскую собаку-супергероя
Показали украинскую собаку-супергероя
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1566
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2979
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5202
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
14 июня 2019
Просмотров: 90
В очікуванні полковників
Щось тоді таки було. Може, навіювання. А може, велетенська змія лягла на кордоні й уп'ялася своїми очиськами в наші, паралізуючи силу й волю. Так чи ...
пятница, 14 июня 2019 18:03

Квентин Тарантино снимет "Звездный путь" для взрослых

  Комментировать
Квентин Тарантино снимет &quot;Звездный путь&quot; для взрослых
Квентин Тарантино в обрезе Спока, персонажа "Звёздного пути". Empire.com

Американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что хочет снять фильм фантастической серии "Звездный путь". Планируются возрастные ограничения 18+.

Команда космонавтов летит неизвестными галактиками, чтобы изучить новые виды животных и растений. На их пути встречаются постоянные опасности, по сюжету.

Актер "Звездного пути" Карл Урбан сказал, что Тарантино не собирается забивать фильм нецензурной речью и жестокостью. Режиссер хочет использовать отсутствие ограничений, чтобы как можно точнее передать ужасы космоса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Квентин Тарантино работает над продолжением "Джанго освобожденного"

Квентин Тарантино рассказал, что просматривает фильмы по комиксам Marvel перед ознакомлением с лентой "Мстители. Финал ". Режиссер назвал "Тор: Рагнарек" любимым эпизодом киноэпопеи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Квентин Тарантино снимет "Звездный путь" для взрослых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

Первый компьютер продали за $ 159 тыс.

Охрана застрелила художника

49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны на Донбассе

Шотландец основал поселение в Крыму

В Париж вошли немецкие войска

Самое читаемое
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 26313
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 2 Просмотров: 23508
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 Просмотров: 15174
Аппетитная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии
Аппетитная Эшли Грэм снялась в откровенной фотосессии
5
 Просмотров: 12395
Зеленский назначил командующего Нацгвардии
Зеленский назначил командующего Нацгвардии Просмотров: 11642
Культура
Женский манифест: Kazka презентовала песню
Женский манифест: Kazka презентовала песню Просмотров: 117
Чтение у секс-шопа: как происходит литературный фестиваль "Остров Европа"
Чтение у секс-шопа: как происходит литературный фестиваль "Остров Европа" Просмотров: 72
Украинский летчик рассказал, как снимали сериал "Чернобыль"
Украинский летчик рассказал, как снимали сериал "Чернобыль"
4
 Просмотров: 783
Во Львове пройдет Фестиваль Древней Музыки
Во Львове пройдет Фестиваль Древней Музыки Просмотров: 45
Вышел трейлер продолжение "Сияния"
Вышел трейлер продолжение "Сияния"
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
21
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
21
У Зеленского рассказали о союзниках и конкурентах
19
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
16
Смешко судится с соратником Тимошенко
4
Саакашвили идет в Раду и показал список
Голосов: 920
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua