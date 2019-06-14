Квентин Тарантино снимет "Звездный путь" для взрослых

Квентин Тарантино в обрезе Спока, персонажа "Звёздного пути". Empire.com

Американский режиссер Квентин Тарантино заявил, что хочет снять фильм фантастической серии "Звездный путь". Планируются возрастные ограничения 18+.

Команда космонавтов летит неизвестными галактиками, чтобы изучить новые виды животных и растений. На их пути встречаются постоянные опасности, по сюжету.

Актер "Звездного пути" Карл Урбан сказал, что Тарантино не собирается забивать фильм нецензурной речью и жестокостью. Режиссер хочет использовать отсутствие ограничений, чтобы как можно точнее передать ужасы космоса.

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Квентин Тарантино рассказал, что просматривает фильмы по комиксам Marvel перед ознакомлением с лентой "Мстители. Финал ". Режиссер назвал "Тор: Рагнарек" любимым эпизодом киноэпопеи.