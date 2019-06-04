Квентин Тарантино работает над продолжением "Джанго освобожденного"

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1899
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 7182
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1071
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4465
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2952
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2709
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2430
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3474
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1485
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 567
Фото
Все фото
8
3
21
5
16
Анджелина Джоли резала себя ножом
Анджелина Джоли резала себя ножом
3D-модель энергоблока из сериала &quot;Чернобыль&quot; создали украинцы
3D-модель энергоблока из сериала "Чернобыль" создали украинцы
Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
Прошел фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con
Назвали победителей кинофестиваля &quot;Молодость&quot;
Назвали победителей кинофестиваля "Молодость"
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
Видео
Все видео
Космическая гонка между США и СССР не прекратилась: вышел трейлер первого сериала стриминг-сервиса Apple
Космическая гонка между США и СССР не прекратилась: вышел трейлер первого сериала стриминг-сервиса Apple
Бейонсе заговорила в трейлере фильма "Король Лев"
Бейонсе заговорила в трейлере фильма "Король Лев"
Alekseev в новом клипе "Целуй" показал, что взрослеет
Alekseev в новом клипе "Целуй" показал, что взрослеет
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
Рэперка Alyona Alyona представила клип
Рэперка Alyona Alyona представила клип
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 396
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 900
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3474
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31411
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2394
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 774
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 17:04

Квентин Тарантино работает над продолжением "Джанго освобожденного"

  Комментировать
Квентин Тарантино работает над продолжением &quot;Джанго освобожденного&quot;
Режиссер Квентин Тарантино на фестивале комиксов Comic-Con. NME.com

Американский режиссер Квентин Тарантино напишет сценарий по комиксу "Джанго / Зорро" о темнокожем ковбое, который вылавливает преступников. Его соавтором будет актер Джерорд Кармайкл. "Охотник за головами" уже появлялся в творчестве Тарантино как главный герой картины "Джанго освобожденный" 2012 года.

Ковбой ищет убийц по всей Америке. Однажды он встречается с пожилым аристократом Диего де ла Вегой. Со временем Джанго узнает, что старик когда-то помогал бедным, скрывая свое лицо под маской. Тогда он пользовался псевдонимом "Зорро".

Пока неизвестно кто сядет в режиссерское кресло. Сам Тарантино неоднократно заявлял, что покинет кино после своего 10-го фильма. 9-я картина режиссера "Однажды в ... Голливуде" выходит в украинский прокат 8 августа этого года. В планах режиссера осталась одна работа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Криминальное чтиво" получило гран-При Каннского кинофестиваля

Французская актриса Эммануэль Сенье раскритиковала фильм "Однажды в ... Голливуде" и его режиссера Квентина Тарантино. Артистка замужем за товарищем Тарантино - кинематографистом Роман Полански. Лента демонстрирует действия секты Чарльза Мэнсона, которые в 1969-м жестоко расправились с семьей режиссера Полански. "Люди из Голливуда сняли фильм о трагической истории из жизни Романа, одновременно сделав его изгоем. И, конечно, не поговорив с ним ", - прокомментировала ситуацию Эммануэль Сенье.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Квентин Тарантино работает над продолжением "Джанго освобожденного"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 32916
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 2 Просмотров: 29792
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 16947
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 16650
Задержали экс-нардепа Партии регионов
Задержали экс-нардепа Партии регионов Просмотров: 11610
Культура
Дэвид Линч получит "Оскар": вспоминаем вклад режиссера в историю кино
Дэвид Линч получит "Оскар": вспоминаем вклад режиссера в историю кино Просмотров: 27
Телеканал "1+1" покажет сериал "Чернобыль"
Телеканал "1+1" покажет сериал "Чернобыль" Просмотров: 261
Группа Pixies выпустит альбом
Группа Pixies выпустит альбом Просмотров: 18
Режиссер показал исполнителя роли Бэтмена
Режиссер показал исполнителя роли Бэтмена Просмотров: 171
Космическая гонка между США и СССР не прекратилась: вышел трейлер первого сериала стриминг-сервиса Apple
Космическая гонка между США и СССР не прекратилась: вышел трейлер первого сериала стриминг-сервиса Apple
 Просмотров: 126
Больше всего комментируют
6
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
5
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
3
Ярош определился, с кем идет в Раду
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
2
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
Голосов: 860
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua