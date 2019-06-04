Квентин Тарантино работает над продолжением "Джанго освобожденного"

Режиссер Квентин Тарантино на фестивале комиксов Comic-Con. NME.com

Американский режиссер Квентин Тарантино напишет сценарий по комиксу "Джанго / Зорро" о темнокожем ковбое, который вылавливает преступников. Его соавтором будет актер Джерорд Кармайкл. "Охотник за головами" уже появлялся в творчестве Тарантино как главный герой картины "Джанго освобожденный" 2012 года.

Ковбой ищет убийц по всей Америке. Однажды он встречается с пожилым аристократом Диего де ла Вегой. Со временем Джанго узнает, что старик когда-то помогал бедным, скрывая свое лицо под маской. Тогда он пользовался псевдонимом "Зорро".

Пока неизвестно кто сядет в режиссерское кресло. Сам Тарантино неоднократно заявлял, что покинет кино после своего 10-го фильма. 9-я картина режиссера "Однажды в ... Голливуде" выходит в украинский прокат 8 августа этого года. В планах режиссера осталась одна работа.

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Французская актриса Эммануэль Сенье раскритиковала фильм "Однажды в ... Голливуде" и его режиссера Квентина Тарантино. Артистка замужем за товарищем Тарантино - кинематографистом Роман Полански. Лента демонстрирует действия секты Чарльза Мэнсона, которые в 1969-м жестоко расправились с семьей режиссера Полански. "Люди из Голливуда сняли фильм о трагической истории из жизни Романа, одновременно сделав его изгоем. И, конечно, не поговорив с ним ", - прокомментировала ситуацию Эммануэль Сенье.