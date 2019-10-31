Кумир Евы Лонгории и Дрю Бэрримор выступит в Киеве

11 марта 2020-го в киевском Дворце спорта выступит Димаш Кудайберген из Казахстана. Артист играет на семи инструментах, поет на девяти языках, диапазон его голоса — 6 октав. К своей музыке добавляет элементы оперы, фолка, современных танцевальных ритмов.

Автор: facebook.com Димаш Кудайберген играет на семи инструментах, поет на девяти языках, диапазон его голоса — 6 октав.

Родился 1994 года в городе Актобе. С детства играет на фортепиано. Как контртенор закончил Актюбинской музыкальный колледж имени А. Жубанова.

После обучения отказался работать в оперном театре столицы Казахстана Нур-Султане. Хотел попробовать себя в поп-музыке.

2015 года получил гран-при на фестивале "Славянский базар" в белорусском Витебске. В 2017-м стал лучшим певцом Азии по версии премии Top Chinese Music Award.

"Если бы я закрыла глаза, подумала бы что поют десять разных людей", — говорит американская актриса Дрю Бэрримор.

"Я открыл для себя замечательного певца Димаш, который поражает своим удивительным голосом", — комментирует китайский актер Джеки Чан.

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Американская модель и актриса Ева Лонгория приглашает Димаша в качестве почетного гостя галаконцертов Global Gift в Париже и Каннах.

Димаш имеет 114 фан-клубов в 46 странах мира. К своим поклонникам обращается "дорогие".

Американский рок-певец украинского происхождения Ленни Кравиц выступит в столичном Дворце спорта. Концерт состоится 13 июня 2020-го в рамках мирового турне Here to love.