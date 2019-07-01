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понедельник, 01 июля 2019 14:46

Кристен Стюарт сыграла в блокбастере о детективном агентстве

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Кристен Стюарт сыграла в блокбастере о детективном агентстве
Актриса Кристен Стюарт представит еще один блокбастер 2020-м. Будет называться "Под водой". upi.com

Вышел трейлер американского блокбастера "Ангелы Чарли" с Кристен Стюарт в одной из главных ролей. Режиссером выступила американская актриса Элизабет Бэнкс.

В Америке действует элитное детективное агентство под управлением богача Чарльза Таунсенда. На него работают 3 молодых девушки, которых прозвали "Ангелами Чарли". Среди них ученая, тусовщица и военная, по сюжету. Это адаптация телесериала, выходившего в 1976-1981-х.

Кроме Стюарт, в фильме сыграли Наоми Скотт, Элизабет Бэнкс, Сэм Клафин, Патрик Стюарт и Луис Херардо Мендес. Премьера запланирована на 14 октября.

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Кристен Стюарт - единственная американка актриса, которая получила французскую кинонаграду "Сезар". Ее отметили за роль Валентины в фильме Оливье Ассаяса "Зильс-Мария".

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