"Крестный отец секса": украинских певцов превратили в игрушки18 +

Автор: facebook.com Теплые игрушки — изготовлены собственноручно

Богдан Савлюк cоздал коллекцию игрушек из полимерной глины "Cердцееды 18+". Всего их 9. Все игрушки являются прототипами представителей украинской эстрады.

Это известные украинские певцы Павел Зибров, Олег Винник, Богдан Сташкив, Степан Гига, Виктор Павлик, Иво Бобул и другие, - сообщили в сообществе Facebook "Теплые игрушки".

Основным источником вдохновения автора необычной серии игрушек стало творчество представителей современной украинской эстрады.

"Каждая миниатюра частично обнажена, а истории содержат немного пикантности и секса, поэтому эта коллекция рассчитана на совершеннолетних представительниц прекрасного пола", - говорит Богдан Савлюк.

Для каждой игрушки автор придумал интересный рассказ.

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Павла Зиброва называет покровителем пчел, Крестным отцом секса. Утверждает, что не змей, а Павел искусил Еву сорвать яблоко. А вот Виталий Белоножко в воображении художника - покровитель двух сердец, председатель ордена Белой ножки, наркотик современной эстрады, услыхав раз его песню уже невозможно соскочить.

Фото: facebook.com

Украшения в виде белья, которая сохните на Веревка, старинных балконов, граффити и пожеванный жвачек, создай киевлянка Татьяна Черная. Серию изделий назвала "Украшения города". Она в течение многих лет собственноручно Делает бусы, заколки и серьги.