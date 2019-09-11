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среда, 11 сентября 2019 15:37

Кинофестиваль Lampa.doc покажет лучшие фильмы
5

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Кинофестиваль в Червонограде собрал много молодежи
Фото: Фото Lampa.Doc
Кинофестиваль в Червонограде
Организатор Lampa.Doc Наталья Красильникова
Организатор Lampa.Doc Наталья Красильникова
Организатор Lampa.Doc Наталья Красильникова

В Киеве 14 июня состоится закрытие фестиваля Lampa.doc, в течение лета путешествовал семью городами. Мероприятие состоится на территории Киевской крепости. Накануне события Gazeta.ua пообщалась с организатором фестиваля Натальей Красильниковой, 34 года.

В этом году Lampa.doc состоялся в Умани, Житомире, Запорожье, Червонограде, Лисичанске, Кропивницком, Варашве.

- Чего ждать закрытии фестиваля? Какие фильмы покажете?

В столицу принципиально не везу полную программу, потому что здесь и так много событий. Киевляне должны выезжать в регионы, видеть, что там происходит. Поэтому 14 сентября программа будет именно сокращенной. Покажем два-три фильма, но какие именно, пока неизвестно. Это должны быть картины-победители зрительского голосования, которое продлится до пятницы.

- Как возникла идея фестиваля?

В 2015-м сняла свой документальный фильм Wyspa в переводе на русский - "Остров". Фильм длится 18 минут, на съемки ушло 3 года. Картина снималась в Луцке, поэтому и приглашение представить его получила от жителей города. Затем показала свой и еще пару других документальных лент студентам в Умани. Такие выезды показали, что люди очень часто являются заложниками стереотипного отношения к документалистике как к чему-то неинтересному. Так, например, уманские студенты были готовы смотреть привезенное кино, но чего-то похожего раньше просто не видели. Они ожидали, что это будет кино в стиле National Geographic или кино с элементами реконструкции и обязательно с закадровым голосом, который монотонно объяснит, что происходит в кадре. Именно чтобы побороть эти стереотипы, решила устроить фестиваль документального кино.

Тогда и вспомнила о формате фильмов под открытым небом. Когда училась в Варшаве, там набирали популярность показы кино под открытым небом. И сама несколько раз ехала в другой конец города, чтобы посмотреть такое кино. Это - красивая обертка, которой сначала можно было привлечь внимание зрителя.

В регионах, где мало кинотеатров, люди могут это откликнуться: пойти просто посмотреть на формат, а затем "подсесть" на документалистику. Так и произошло.

- Как выбираешь фильмы для фестиваля?

Проект очень эгоистичный - беру только те фильмы, которые мне нравятся. Картина "Замок" о работниках Варшавского королевского замка - самый короткий фильм в нынешней программе. За 22 минуты рассказывает 6 историй: охранника, экскурсовода, реставратора и других сотрудников достопримечательности. Реставратор в одном кадре тщательно шлифует стул 17 века, а в следующем играет в регби. Когда посмотрела это кино, почувствовала, как эти люди любят свою работу и место, где работают. Поэтому включила его в программу.

Первый фестиваль Lampa.doc устроила в 2016-м. За неделю до старта не знала, мы едем или нет, потому что не было денег даже на аренду техники. Для фестиваля фильмы дали друзья. В киношколе Аджея Вайды, где я училась, тоже согласились предоставить несколько картин бесплатно. Среди них была документальная комедия "Улитки" о двух сумасшедших парнях, которые решили быстро заработать миллион евро на улитках. Без опыта, но с горячим желанием начали разводить улиток на ферме. Это кино о том, с чем столкнулись эти потенциальные миллионеры. Улитки бежали - они их ловили.

- Вокруг документалистики много стереотипов?

Народ ожидал чисто телевизионного формата, а современная авторская документалистика сфокусирована на художественном переосмыслении реальности. Снимается через призму жизненного опыта режиссера. Должен посвятить фильма несколько лет своей жизни.

Другой фильм "Первый поляк на Марсе" - о дедушке, который готовился полететь на миссию на Марс, прошел в NASA регистрацию. Начал в селе даже строить радиолокационную станцию, чтобы с ним была связь. Такое смешное кино, которое, казалось бы ни к чему, но показывает человека, у которого есть безумная мечта. И неважно, что эта миссия на Марс так и не состоялась, главное - у него было что-то, что давало желание жить.

Идея в том, как важно верить в свои безумные идеи и вдохновенно их воплощать. То же можно сказать и о нашем фестивале.

Моих денег в первый год хватило ровно до третьего города, то есть в Запорожье. Но проект запустили, и надо было где-то расселить и кормить группу. Начала искать возможность сделать это бесплатно. Нашла санатории в Запорожье, прогугглила, которым предприятиям они принадлежат. Нашла на Фейсбуке руководителей этих предприятий - и написала им. Один из них сказал - не вопрос, поселим.

В Умани с поселением помогала городская администрация. Единственное место, которое нашлось на тот момент - две комнаты на втором этаже особняка в центре города. А на первом расположен социальный приют. Для нас, как для документалистов это нормально - мы интересны к жизни, к людям. Ежедневно проходили мимо одного дедушки, очень похожего на цыгана. Когда пригласила его на фестиваль, спросил: "Так что, будет кино о Голодоморе?"

- Организовать Lampa.doc - это сложно?

Самая большая проблема в финансировании - отсутствие постоянных источников. Каждый год приходится искать новые гранты. Три года подряд в поддержке проекта приобщается Государственное агентство Украины по вопросам кино ежегодно увеличивая финансирование. Но каждый год приходится искать деньги по-новому. В этом году 80% финансирования предоставляет Украинский культурный фонд, остальные - Госкино.

Претендовать на поддержку фонда в следующем году не могу - таковы правила. То есть не могу ничего спрогнозировать, даже официально анонсировать, что увидимся в следующем году, потому что не знаю, будут ли на это деньги.

Коммуникационная стратегия, затраты на продвижение и рекламу - это те статьи, которые обычно режутся первыми при рисков недофинансирования бюджета. Часто ограниченные бюджеты не позволяют включить расходы на аренду площадей под наружную рекламу, например. Поэтому основным источником информирования у нас есть реклама в социальных сетях, сотрудничество с местными и национальными СМИ в качестве инфопартнеров. Когда событие происходит не впервые и есть своя аудитория то очень хорошо срабатывает принцип "сарафанного радио". В первом фестивальном городе в этом году - Запорожье начали анонсировать фестиваль за три дня до проведения. Собрали более тысячи человек. Там у нас есть целый фан-клуб - очень активные женщины элегантного возраста, есть аудитория молодых семей, активно приобщается и местные велосипедная община. Нас уже знали и ждали.

- А кто ваша аудитория?

В Червонограде более 50% аудитории молодежь около 20 лет. Там проводим мероприятие рядом с Дворцом Потоцких в окрестностях города. Долго и неудобно добираться, многие из-за этого остается дома, говорили местные. Но молодежь. Для них это круто, потому приходят. Сидят от начала до конца.

В этом году программа немного сложнее, чем в предыдущие годы. Я включила четыре полнометражных фильма, а документалистика в полном метре - это серьезное кино иногда сложное для восприятия. Публика, которая была на Lampa.doc не первый раз, была к этому готова.

- Что скажете о нынешней программу фестиваля?

Сосредоточились на теме любви. Полнометражный документальный фильм польского режиссера Павла Лозинского "Даже не представляешь, как я тебя люблю" построен на крупных планах только трех героев: мама, дочь и психолог. 80 минут на экране разговора о попытке наладить отношения и понять, что и когда пошло не так. Финальный кадр ставит зрителей в ситуацию обманутых ожиданий, поэтому это первый фильм, где я после показа что-то говорю аудитории. Обычно не даю какие-то советы после фильма - каждый должен уйти со своим ощущениям, со своими мыслями, а тут говорю: "Из этических соображений режиссер не мог снимать реальную терапевтическую сессию, поэтому эти герои в реальной жизни - не мама и дочь. Лозинский никого не обманывал, потому что в действительности эта женщина в кадре имеет такие проблемы и нуждалась в психологической помощи, как и девочка, участвует в фильме ". После показа этого фильма в Житомире ко мне подошла практикующий психолог и рассказала, что в психологии есть подобный прием - "стул". Рядом тебя садится кто-то на стул, а ты представляешь, что это - человек, с которым у тебя проблемы и говоришь с ней.

- Как вас воспринимают в регионах? О чем спрашивают после фильмов?

На одном из фестивалей после фильма "Иоанна" о женщине, которая умирает от рака и учит сына радоваться жизни - кататься на велосипеде и другим вещам, ко мне подошла женщина со словами: "У меня в Москве умерла подруга от рака, я не поехала в нее попрощаться, через кино я смогла это сделать ". В фильме переосмысливаются последние моменты жизни человека, они не обязательно должны быть трагическими. Героиня спокойно и мудро объясняет сыну, что есть законы бытия и это нормально - рождение и умирание. Важно жить и радоваться каждому дню.

В предыдущие годы Житомир и Умань за год просили нас заранее запланировать фестиваль или накануне Дня независимости, или именно на 24 августа. Городам это удобно - разнообразит празднования. Но не организацию фестиваля. Например, в Умани на День независимости было сложно зарезервировать отель и поселить группу, хотя начала это делать заранее. В Житомире мы пересеклись с фестивалем "Песенный спас", который резко изменил локацию. Переехал с летней сцены "Ракушки" в другое место - и все стулья, зарезервированы для Lampa.doc, поехали на "Песенный спас". Везли около 150 стульев из Киева, потому что в городе негде взять их в аренду.

После фестиваля в Лисичанске я вернулась в столицу поражена и немного убита. Ты делаешь показы, а мимо дома культуры ежедневно в девять вечера едут танки.

Одно из правил "Лампа док" - это добровольный фестиваль. Я всегда говорю: если вдруг вам какой-то из фильмов не идет - это нормально, не принуждайте себя. Погуляйте и вернитесь на следующее кино.

- Авторы бесплатно дают вам свои фильмы для фестиваля?

В программе этого года является кино Алисы Коваленко "Домашние игры", который сейчас ездит по миру и собирает кучу наград. Официально оно сделано в копродукции Украины - Польша - Франция. Часть прав принадлежит авторам - Алисе как режиссеру, ее мужу как продюсеру. Но если режиссер и продюсер подписывают соглашение с дистрибьютором, то права переходят к ним. Дистрибьюторов не волнует, что это некоммерческое мероприятие. Их задача продать кино, поэтому они требуют плату за лицензию. Алиса и Стефан написали своим дистрибьюторам, что это мероприятие для них принципиально важен. И мне снизили стоимость лицензии на показ в 6 городах Украины до 200 евро. Примерно такая же ситуация с фильмом Лозинского. Павел написал дистрибьюторам, что отказывается от своей доли оплаты за фильм. Шесть показов обошлись в 500 евро, это самый дорогой фильм этого года. Но есть режиссеры, которые дают кино бесплатно. В первый год я не заплатила за один из фильмов, во второй - только за один. Для коммерческих фестивалей один показ фильма стоит примерно 200 евро.

Меня иногда спрашивают, почему Lampa.doc удается делать качественный культурный продукт а в регионах такое не получается, и получается, что большое количество других фестивалей на средства местных бюджетов - это шароварщина. Главное - неравнодушие и соображений, зачем ты это делаешь и для кого. Понимание своих рисков - это стимул. Когда сидишь на государственном финансировании, и знаешь что и в следующем году оно будет, аспект здоровой конкуренции, желание делать все максимально качественно, исключается.

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Наталья Красильникова, режиссер, организатор фестиваля.

Родилась в Киеве. Мать - бухгалтер, но всегда мечтала стать актрисой. Отец более 30 лет проработал в аэропорту "Борисполь" руководителем полетов, сестра - дизайнер одежды.

У Натальи два высших образования. По первому - журналист, имеет диплом Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Но по этой специальности работала недолго. "В магистратуре начала писать дипломную работу о докудрамме - таком жанре на грани журналистики, документалистики и игрового кино. Так меня заинтересовало кинопроизводство. Сразу после окончания магистратуры пошла поступать на режиссуру документального кино".

Второе высшее образование - Киевский национальный университет театра.

В 2014-м окончила также киношколу Аджея Вайды в Варшаве.

Сняла несколько документальных фильмов, в том числе "Остров". Он был включен в национальную программу кинофестиваля "Молодость" в 2016-м. Фильм был в программе фестивалей в разных уголках мира, в частности во Франции, Китае, Новой Зеландии.

"Комфортно чувствую себя в роли организатора фестиваля, а также сейчас есть несколько документальных кинопроектов, где выступаю в роли продюсера".

Разведена. "Бывший муж прекрасный человек. У меня с ним хорошие отношения, но я иногда шучу, что надо было выйти замуж, чтобы получить от папы подарок на свадьбу и иметь возможность сделать фестиваль за эти деньги".

Вместо музыки любит слушать тишину.

Любимый фильм - "Ушедшие" японской режиссера Йодзиро Такито о работнике бюро, в котором омывают тела.

Автор: Иван Столярчук
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