Картину Ван Гога, которую не видели 133 года, продали за рекордную сумму

"Уличную сцену на Монмартре" Ван Гог написал в 1887 году. С тех пор она хранилась в частных коллекциях. Фото: Sotheby's

В Париже на аукционе Sotheby's за рекордную сумму продали картину Винсента Ван Гога "Уличная сцена на Монмартре". Ее оценивали в 8 млн. евро. Приобрели за 13,09 млн.

Аукцион проводили в Париже в онлайн-режиме. За картину во время торгов боролись дважды, сообщает ВВС.

Представители аукционного дома заявили, что это самая дорогая картина голландского художника из всех, которые когда-нибудь продавались во Франции.

"Уличнуя сцену на Монмартре" Ван Гог написал в 1887 году. Долгое время она принадлежала французской семье.

"Интересно то, что это картина Ван Гога, которую никто не видел с тех пор, как она сошла с его мольберта. Она почти всегда находилась в частных коллекциях", - рассказал эксперт Мартин Бейли.

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Он пояснил, картина интересна тем, что это переходная работа между голландскими годы Ван Гога, когда он писал в темных, землистых тонах, и яркими работами, которые он создавал в Провансе.

17 марта 1901-го в Париже началась выставка 71-ой работы голландского художника Винсента ван Гога. Экспрессивные картины стали сенсацией в мире искусства. 11 лет перед этим, мало кому известный художник ван Гог покончил жизнь самоубийством. При жизни продал всего 1 работу. В 1987 году на аукционе его картина "Подсолнухи" были продана почти за $40 млн. При жизни художник выставлял лишь несколько работ в Париже и Брюсселе, однако не получил признания. Слава пришла только после парижской выставки 1901 года, когда он был признан как мастер-постимпрессионист. В последующие десятилетия слава росла и сейчас его картины признаны во всем мире шедевры.