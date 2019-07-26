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пятница, 26 июля 2019 11:52

Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
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Украинские звезды засветились на российском фестивале "Жара"
Фото: @zharafest
Украинские звезды засветились на российском фестивале "Жара"
Украинские звезды засветились на российском фестивале "Жара"
Украинские звезды засветились на российском фестивале "Жара"
Украинские звезды засветились на российском фестивале "Жара"

Российский фестиваль "Жара-2019", который проходит в Баку, посетили множество украинских знаменитостей.

На участии в мероприятии поймали и тех артистов, которые в последнее время не выступали на территории РФ.

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Несмотря на то, что фестиваль значится международным, большинство исполнителей - российские. Он проводится уже не впервые и на этот раз на сцену вышли звезды украинского шоубиза.

На мероприятии засветились Вера Брежнева, Ани Лорак, Макс Барских, группа Mozgi, Monatik, группа "Время и Стекло", Настя Каменских, группа "Artik & Asti.

Также на фестивале будут выступать российские звезды: Тимати, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев.

Надя Дорофеева и Позитив засветились на вечеринке фестиваля "Жара" в азербайджанском Баку вместе с представителями российской эстрады.

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Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"
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