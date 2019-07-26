Каменских, Монатик и Дорофеева: украинские звезды показали, как развлекались на российском фестивале "Жара"

Фото: @zharafest

Российский фестиваль "Жара-2019", который проходит в Баку, посетили множество украинских знаменитостей.

На участии в мероприятии поймали и тех артистов, которые в последнее время не выступали на территории РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Еще бы голая вышла" Ани Лорак шокировала фанатов на концерте откровенным нарядом

Несмотря на то, что фестиваль значится международным, большинство исполнителей - российские. Он проводится уже не впервые и на этот раз на сцену вышли звезды украинского шоубиза.

На мероприятии засветились Вера Брежнева, Ани Лорак, Макс Барских, группа Mozgi, Monatik, группа "Время и Стекло", Настя Каменских, группа "Artik & Asti.

Также на фестивале будут выступать российские звезды: Тимати, Григорий Лепс, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев.

Надя Дорофеева и Позитив засветились на вечеринке фестиваля "Жара" в азербайджанском Баку вместе с представителями российской эстрады.