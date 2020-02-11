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вторник, 11 февраля 2020 08:57

Какой-то детский сад: Сенцов раскритиковал оскароносный фильм

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Какой-то детский сад: Сенцов раскритиковал оскароносный фильм
Сенцов является любителем военной истории и кино, фильмы о войне одни из самых значимых для него, однако этот киношедевр оказался для него таким, в котором форма преобладает над содержанием Фото: planetakino.ua

Украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о впечатлениях от "оскароносного" фильма "1917".

Бывший узник Кремля отметил, что даже "Оскар" не заставил бы его включить, несомненно, классно сделанную попсовую драму в список любимых военных фильмов.

"На "1917" я шел если не в предвкушении, то по крайней мере в надежде на что-то значимое. Мне нравится творчество Сэма Мендеса (первая его половина) и отзывы на его последний фильм были очень хвалебные. Так, работа художественного и операторских департаментов на самом высоком уровне. Все сделано так качественно и реалистично, что лучше и представить сложно. Играют все также вполне хорошо, никто не вываливается", - рассказал Сенцов.

Сенцов является любителем военной истории и кино, фильмы о войне — одни из самых значимых для него, однако этот киношедевр оказался для него таким, в котором форма преобладает над содержанием.

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"В угоду красивости или сохранению стиля жертвуют фактами и логикой. К сожалению, "1917" не избежал этой участи. Недостатки и нестыковки накапливались по нарастающей: откормленный ребенок во фронтовой зоне терпеливо ждал молока главного героя, буруны и водопад в этой не гористой местности предчувствовали его прыжок, а темнокожий боец ​​из Девоншира демонстрировал всему миру политкорректность авторов. Для кого-то это всё мелочи, но мне они мешали до конца включиться в происходящее, и переживать до конца. В финале, когда после обстрела, который резко прекратился (немцы, видимо, прекратили огонь, почувствовав, что их коварный план раскрыт), капрал Скофилд, выйдя из траншеи, полной укрывшихся солдат, попадает в полевой госпиталь, развернутый здесь же - в открытом поле, вплотную к этому окопу. В раненых снаряды уже не попадют или они в "домике"? Это детский сад какой-то", - поделился впечатлениями режиссер.

В ночь на 10 февраля на 92-й церемонии вручения американской киноакадемии стали известны обладатели "Оскаров" 2019 года. Масштабная церемония длилась 3,5 ч. Лидером по количеству номинаций был психологический триллер Тодда Филлипса "Джокер" - 11 номинаций, по 10 номинаций было в комедийной драмы "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино и исторической драмы "1917" Сэма Мендеса.

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Дата
11
февраля

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