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пятница, 20 июля 2018 16:27

Как жить после аннексии: президент крымского фестиваля рассказала о вынужденном переезде

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Президент и основатель Koktebel Jazz festival Лилия Млинарич рассказала о том, как джазовий фестиваль вынужден был переехать из оккупированного полуострова Крым и где нашел дом сейчас.

Почему для проведения музыкального праздника в начале был выбран именно Коктебель?

В 2003 году мы хотели помочь восстановлению и реконструкции музея Максимилиана Волошина. Привлечь внимание общества и государства к его упадку. И это удалось. Был сформирован Попечительский совет музея. Начата реконструкция и приобретено новое оборудование для хранения акварелей. Началось переиздание произведений Волошина. После этого решили сделать большое мероприятие для развития событийного туризма в Крыму за пределами традиционного курортного сезона. Срок проведения фестиваля перенесли на середину сентября, когда в Коктебеле уже не было отдыхающих. И это тоже удалось. В 2012-2013 годах мы в сентябре повторяли июльский пик посещения полуострова гостями. В первый год фестиваля в городке с 3 тыс. населения было 3 отеля. За десять лет зарегистрировали 224 гостиниц и мини-отелей. Местные относились с пониманием к нуждам фестиваля. По просьбе местной громады главная сцена была убрана из центра поселка - площади Волошина. Местные предприниматели купили для нас кабель, чтобы мы не искали дополнительные средства для подключения фестивальной площадки на новом месте. Проблемы работы стихийных рынков или парковки автотранспорта решались в нашу пользу.

Автор: Koktebel Jazz Festival
  Koktebel Jazz festival пройдет с 16 по 19 августа на базе отдыха "Чайка" в Черноморске.
Koktebel Jazz festival пройдет с 16 по 19 августа на базе отдыха "Чайка" в Черноморске.

После аннексии фестиваль проходил в Затоке. Как фестиваль помог самому городу и как к нему отнеслось население?

Решение о переезде в 2014 году было вынужденным. Но команда хотела сохранить украинский фестиваль: его репутацию и имя. Сначала мы хотели сделать фестиваль другим. Провести его в Аккерманской крепости в Белгороде Днестровском. Чтобы продолжать привлекать туристов и поддерживать музеи. Но нам не удалось получить необходимых разрешений и поддержки среди местных. Искали место рядом, где бы достаточно инфраструктуры для гостей. В то время было продано более 5 тыс. абонементов и билетов. Выбрали Затоку Лиманскую, где находятся восхитительной красоты песчаные пляжи. За месяц до события нашли понимание с поселковым советом и получили все необходимые разрешения. Сезон там заканчивается 2 сентября, а фестиваль тогда проходил 11-14-го. Приехало много посетителей, во что вообще местные жители не верили. На второй год нас пригласили в Затоку Центральную, где в то время эстонский инвестор имел амбициозные планы развития курорта и хотел попробовать партнерство с крупным мероприятием. Фестиваль проходил 8 дней. Дополнил свою программу художественными акциями, образовательными и экологическими программами.

Автор: Koktebel Jazz Festival
  Koktebel Jazz festival пройдет с 16 по 19 августа на базе отдыха "Чайка" в Черноморске.
Koktebel Jazz festival пройдет с 16 по 19 августа на базе отдыха "Чайка" в Черноморске.

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Несмотря на успех и расширение фестиваля, он вновь переехал. На этот раз в Черноморск. Что случилось?

На третий год новая местная власть в Затоке не была к нам снисходительна и благосклонна. Нам отказали в предоставлении разрешений в установленные сроки. Откровенно заявили, что без проведения фестиваля им лучше - потому что все понятно и идет своим чередом, а мы - фактор турбулентности. В июле 2016-го мы приехали в Черноморск. В этом году фестиваль пройдет там в третий раз.

Сейчас в Крыму Россия проводит свой фестиваль - Koktebel Jazz Party. Его организатором стал телеведущий Дмитрий Киселев. Есть ли конкуренция между украинским и российским джазовым фестивалем?

Это некая гибридная война другими средствами. Так первые три года они вообще ждали, когда появятся наши даты и потом только делали объявление о своем мероприятии в те же самые сроки. Ссылались на наш фестиваль, как на предысторию российского аналога. Но благодаря заявлению Госдепартамента США в июле 2015 года, за Koktebel Jazz festival остались его зарегистрированные имена, как торговые марки, и сотрудничество с выдающимися музыкантами во всем мире. И до сих пор действуют ограничения на посещение российского фестиваля музыкантами - гражданами США. Так группа De-Phazz отказалась от выступлений на крымском мероприятии в 2015 году. Джазмен Артуро Сандавал, которому сделали очень выгодное коммерческое предложение, решил не выступать в Крыму. В ответ сделал концертный тур Украиной.

Автор: Koktebel Jazz Festival
  Koktebel Jazz festival пройдет с 16 по 19 августа на базе отдыха "Чайка" в Черноморске.
Koktebel Jazz festival пройдет с 16 по 19 августа на базе отдыха "Чайка" в Черноморске.

Чего ожидать от фестиваля в этом году?

Мы возвращаем джаз в общее фестивальное пространство - новая сцена "Джаз и Блюз кафе" с новой программой и хедлайнерами из Швеции, Германии, Сербии, Израеля и Украины. Состоится премьера короткометражного фильма Jazz & More, который снимали в прошлом году в течение четырех дней фестиваля. Он получился очень ярким и хорошо рассказывает об атмосфере Koktebel Jazz festival.

Koktebel Jazz festival пройдет с 16 по 19 августа на базе отдыха "Чайка" в Черноморске. Первый день фестиваля будет украинским.

Автор: Екатерина Лукьяшко
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