Как Украина будет праздновать 150-летие Василия Стефаника

14 мая исполняется 150 лет со дня рождения Василия Стефаника. По этому случаю в разных регионах Украины состоятся чтения и просмотры фильмов.
Киев
- Театральный перформанс на основе новелл и писем Василия Стефаника
Письма и новеллы писателя будут читать Оксана Забужко, Ирма Витовская, Андрей Исаенко, Юрий Дьяк.
14 мая, 20:00
- Лекторий о творчестве Василия Стефаника в Национальном центре "Малая академия наук Украины"
11 мая, 17: 30-19: 00
- Показ фильма "Каменный крест" в Довженко-центре
15 мая, 18:00
Ивано-Франковск
- Финал игры-викторины "Путь Василия Стефаника"
11 мая, 12:00
- Конкурс творческих работ "Я создал себе свой мир ..."
1-14 мая
- Телемост между Русовым и Краковом
14 мая
В Русов Василий Стефаник родился и вырос, в Кракове жил и учился.
Луцк
- Литературный час "Летописец судьбы народной" библиотека-филиал №11
13 мая, 10:00
- Литературный портрет "Василий Стефаник-мастер социально-психологической новеллы", библиотека-филиал №10
14 мая, 10:00
Тернополь
- Виртуальная выставка "Маэстро украинского новеллы", Тернопольская Центральная детская библиотека
12 мая, 12:00
- Литературный серпантин "Василий Стефаник - художник большого таланта", библиотека-филиал № 4 для детей
13 мая, 14:00
Ровно
- Информационная путешествие "Свеча зажжена от сердца", библиотека-филиал № 2
12 мая
- Литературный портрет "Большие любовь и скорбь", библиотека-филиал № 6
13 мая
- Литературный портрет "Летописец своего пространства", библиотека-филиал № 10
14 мая
Василий Стефаник родился в селе Русов Ивано-Франковской области в семье зажиточного крестьянина. Учился в Ягеллонском Университете в Кракове. Начал свой путь с модернистского жанра стихотворений в прозе, ведь Краков был тогда центром польского модернизма.
В 1899 году в Черновцах вышел его первый сборник новелл - "Синяя книжечка", в которой изобразил трагедию крестьянства. Она принесла мастеру экспрессионистской новеллы всеобщее признание. Позже вышли сборники "Каменный крест" и "Земля".
Василий Семенович в 1933 году отказался от персональной пенсии советского правительства, когда узнал об искусственно созданный голод и преследования украинской интеллигенции.
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