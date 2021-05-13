Как Украина будет праздновать 150-летие Василия Стефаника

14 мая исполняется 150 лет со дня рождения Василия Стефаника. По этому случаю в разных регионах Украины состоятся чтения и просмотры фильмов.

Киев

- Театральный перформанс на основе новелл и писем Василия Стефаника

Письма и новеллы писателя будут читать Оксана Забужко, Ирма Витовская, Андрей Исаенко, Юрий Дьяк.

14 мая, 20:00

- Лекторий о творчестве Василия Стефаника в Национальном центре "Малая академия наук Украины"

11 мая, 17: 30-19: 00

- Показ фильма "Каменный крест" в Довженко-центре

15 мая, 18:00

Ивано-Франковск

- Финал игры-викторины "Путь Василия Стефаника"

11 мая, 12:00

- Конкурс творческих работ "Я создал себе свой мир ..."

1-14 мая

- Телемост между Русовым и Краковом

14 мая

В Русов Василий Стефаник родился и вырос, в Кракове жил и учился.

Луцк

- Литературный час "Летописец судьбы народной" библиотека-филиал №11

13 мая, 10:00

- Литературный портрет "Василий Стефаник-мастер социально-психологической новеллы", библиотека-филиал №10

14 мая, 10:00

Тернополь

- Виртуальная выставка "Маэстро украинского новеллы", Тернопольская Центральная детская библиотека

12 мая, 12:00

- Литературный серпантин "Василий Стефаник - художник большого таланта", библиотека-филиал № 4 для детей

13 мая, 14:00

Ровно

- Информационная путешествие "Свеча зажжена от сердца", библиотека-филиал № 2

12 мая

- Литературный портрет "Большие любовь и скорбь", библиотека-филиал № 6

13 мая

- Литературный портрет "Летописец своего пространства", библиотека-филиал № 10

14 мая

Василий Стефаник родился в селе Русов Ивано-Франковской области в семье зажиточного крестьянина. Учился в Ягеллонском Университете в Кракове. Начал свой путь с модернистского жанра стихотворений в прозе, ведь Краков был тогда центром польского модернизма.

В 1899 году в Черновцах вышел его первый сборник новелл - "Синяя книжечка", в которой изобразил трагедию крестьянства. Она принесла мастеру экспрессионистской новеллы всеобщее признание. Позже вышли сборники "Каменный крест" и "Земля".

Василий Семенович в 1933 году отказался от персональной пенсии советского правительства, когда узнал об искусственно созданный голод и преследования украинской интеллигенции.