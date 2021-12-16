Художественный руководитель Дорофеевой выступил на одной сцене с Дантесом и представил дебютный альбом

Соучредитель электронного проекта Hidden Element и группы The Erised, а также художественный руководитель Нади Дорофеевой Игорь Кириленко представил дебютный альбом.

11111111111111111111111111111111 (part 1) - "Тридцать единиц" создал в тандеме с друзьями-музыкантами. Одну из них Кириленко представил на сольном концерте Владимира Дантеса.

Фото: предоставлено пиар-менеджером

"Песня "Лёд" крутая. Не похожа на меня, и это мне нравится. Знакомые с Игорем года два. Нас представила друг другу Надя, когда готовилась к сольному концерту, а Игорь помогал находить музыкантов", - поделился музыкант.

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В альбом вошли шесть треков с уникальными историями. В альбоме можно услышать режиссера Алана Бадоева, солиста группы "Нервы" Женю Мильковского, Артема Пивоварова, рок-музыканта Александра Чемерова, солистку Go_A Екатерину Павленко и Владимира Дантеса.