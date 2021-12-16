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четверг, 16 декабря 2021 18:34

Художественный руководитель Дорофеевой выступил на одной сцене с Дантесом и представил дебютный альбом
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Соучредитель электронного проекта Hidden Element и группы The Erised, а также художественный руководитель Нади Дорофеевой Игорь Кириленко представил дебютный альбом.

11111111111111111111111111111111 (part 1) - "Тридцать единиц" создал в тандеме с друзьями-музыкантами. Одну из них Кириленко представил на сольном концерте Владимира Дантеса.

Одну из песен из дебютного альбома Игорь Кириленко представил на сольном концерте Владимира Дантеса
Фото: предоставлено пиар-менеджером
Одну из песен из дебютного альбома Игорь Кириленко представил на сольном концерте Владимира Дантеса
Одну из песен из дебютного альбома Игорь Кириленко представил на сольном концерте Владимира Дантеса

"Песня "Лёд" крутая. Не похожа на меня, и это мне нравится. Знакомые с Игорем года два. Нас представила друг другу Надя, когда готовилась к сольному концерту, а Игорь помогал находить музыкантов", - поделился музыкант.

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В альбом вошли шесть треков с уникальными историями. В альбоме можно услышать режиссера Алана Бадоева, солиста группы "Нервы" Женю Мильковского, Артема Пивоварова, рок-музыканта Александра Чемерова, солистку Go_A Екатерину Павленко и Владимира Дантеса.

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