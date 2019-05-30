HBO украли монолог с украинской пьесы

Автор: bykvu.com HBO использовали монолог с украинской пьесы

Украинский драматург Павел Арье подтвердил, что в сериале "Чернобыль" телеканала HBO использовано монолог бабы Приси из его пьесы "В начале и в конце времен".

"Сначала сходство текста из сериала и пьесы заметили знакомые и друзья драматурга, о чем указали ему в Facebook", - сообщает Радио Свобода.

Сам автор тоже высказался по поводу этой ситуации.

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Случай набрал публичной огласки, но никаких заявлений о судах по этому поводу нет.

Пьеса "В начале и в конце времен" - одна из самых известных работ Павла Арье. Это история о семье из зоны отчуждения - бабу, которая знает язык лесных нимф, дочь, чьим счастливым воспоминанием является советское детство, и недееспособного внука.