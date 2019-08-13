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вторник, 13 августа 2019 11:35

HBO показали кадры из новых сериалов телеканала

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HBO показали кадры из новых сериалов телеканала
HBO показали отрывки с сериалов. Фото: кадр с видео

Американский телеканал HBO показал видео с отрывками сериалов, которые появятся в новом телесезоне.

Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале сервиса.

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На экран вернутся новые части сериалов "Мир Дикого Запада", "Двойка" с Джеймсом Франко, "Наследники" с Рори Калкин, "Футболисты" с Дуэйном Джонсоном и другие.

На HBO выйдут новые ленты: "Екатерина Великая" с Хелен Миррен, "Хранители", "Праведные Джемстоуны".

Кроме того, в промо показали отрывки из "Молодого Папы" Паоло Соррентино и "Аутсайдеры".

Недавно продюсеры американского телеканала HBO Дэвид Бениофф и Дэн Вайс, которые стали создателями сериала "Игра престолов", подписали контракт со стриминговим сервисом Netflix.

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