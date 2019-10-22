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вторник, 22 октября 2019 12:30

Группа "Тимпаче" выпустила альбом, который писала 10 лет

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Киевский инди-рок квартет "Тимпаче" выпустил дебютный альбом "23" — столько лет участникам коллектива.

Автор: пресслужба
  Дебютный альбом группы «Тимпаче» называется «23» — столько лет участникам коллектива
Дебютный альбом группы «Тимпаче» называется «23» — столько лет участникам коллектива

В составе группы вокалист Владимир Колотуша, ударник Артем Морый, гитаристы Орест Григорец и Максим Горовой.

"Альбом начался в 13 лет, в 23 закончился. 10 лет жизни на одном диске, где первая песня о мечтах, а последняя — о надежде", — говорит солист Владимир Колотуша.

В пластинку вошло 14 песен. Для их записи использовали 5 гитар, 16 микрофонов и 10 месяцев работы в студии.

"Это большой и многогранный альбом. В нем целый спектр чувств. 14 историй о радость, грусть, счастье, восторг и любовь", — говорит гитарист "Тимпаче" Орест Григорец.

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Первую песню альбома "23" под названием "Розовые очки" создали под впечатлением от музыки американской панк-группы Green Day.

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