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среда, 29 мая 2019 14:38

Группа "Ленинград" представила эпатажный клип

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Группа &quot;Ленинград&quot; представила эпатажный клип
Клип вышел 28 мая, и менее чем за сутки собрал более 2 млн просмотров Фото: Комсомольская правда в Санкт-Петербурге

Российская группа "Ленинград" во главе с Сергеем Шнуровым порадовала поклонников новым клипом на песню "Кабриолет".

Он вышел 28 мая и менее чем за сутки собрал более 2 млн просмотров, благодаря чему взлетел высоко в трендах прослушиваний, сообщает UAportal.

Главную роль в клипе сыграла Алла Михеева. Она предстала в образе девушки, которая после очень бурной вечеринки просыпается от телефонного звонка. Срывается и едет к жениху на брачную церемонию.

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Новое видео под названием "Янукович" появилось на странице эпатажного сумского арт-коллектива "Хаммерман знищує віруси". В нем мужчина в камуфляже на улице ночного города поет о том, как Украину проиграли в казино.

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