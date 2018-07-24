Говорит с акулами и руками ломает меч: показали кадры фильма об Аквамене

 
Ексклюзивы
1/5
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
Просмотров: 990
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2124
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 468
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6327
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 585
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 981
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2997
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3268
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 693
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6849
Фото
Все фото
28
6
9
20
8
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво&quot;
Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"
В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года
В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года
Как снимали фильм &quot;В бой идут одни &quot;старики&quot;
Как снимали фильм "В бой идут одни "старики"
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет
Актриса Голливуда украинского происхождения содержала семью с 8 лет
Видео
Все видео
Пол Маккартни воспроизвел легендарное фото The Beatles
Пол Маккартни воспроизвел легендарное фото The Beatles
Говорит с акулами и руками ломает меч: показали кадры фильма об Аквамене
Говорит с акулами и руками ломает меч: показали кадры фильма об Аквамене
Новый фильм режиссера "Ла-Ла Ленда" откроет Венецианский кинофестиваль
Новый фильм режиссера "Ла-Ла Ленда" откроет Венецианский кинофестиваль
Любимая Меркьюри и концерт в 1,5 млрд людей: показали трейлер фильма о группе Queen
Любимая Меркьюри и концерт в 1,5 млрд людей: показали трейлер фильма о группе Queen
Появились новые кадры фильма по вселенной Джоан Роулинг
Появились новые кадры фильма по вселенной Джоан Роулинг
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4095
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 801
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4320
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3636
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27136
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 918
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
вторник, 24 июля 2018 12:01

Говорит с акулами и руками ломает меч: показали кадры фильма об Аквамене

  Комментировать
Говорит с акулами и руками ломает меч: показали кадры фильма об Аквамене
Представили первый ролик новой экранизации комиксов DC "Аквамен". Фото: YouTube

Студия Warner представила первый ролик новой экранизации комиксов DC "Аквамен" режиссера Джеймса Вана.

Действие фильма начинается в 1980-е. Тогда смотритель маяка Том Карри находит на берегу раненую женщину в исполнении Николь Кидман. Спасенная оказывается Атлой, королевой Атлантиды. Между ними завязываются отношения и вскоре у них рождается мальчик Артур. Создатели картины решили использовать классическую историю происхождения Аквамена, где он сын подводной жительницы и жителя суши.

Одна из ключевых способностей Аквамена - возможность телепатически общаться с любыми подводными обитателями. Сверхъестественные способности у Артура проявляются постепенно: акулы начинают слушаться его во время нападения хулиганов.

Аквамен - один из самых сильных членов Лиги справедливости. Он поднимает из глубин пиратскую подводную лодку, срывает люк и ломает меч голыми руками.

Одного из злодеев фильма зовут Орм. В комиксах известен как Властелин океанов. После потери памяти получил доступ к продвинутым технологиям и стал пиратом. Регулярно сталкиваясь с Акваменом, сам решил стать королем Атлантиды и захватить престол.

В украинский прокат лента выйдет 20 декабря.

На экраны выйдет первый фильм о супергероине plus size. Его будет снимать американская кинокомпания Sony Pictures.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Говорит с акулами и руками ломает меч: показали кадры фильма об Аквамене». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Богдана Ступку проводили в последний путь аплодисментами и возгласами Браво"

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 236271
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 169173
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 40519
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 2 Просмотров: 39271
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
4
 3 Просмотров: 22645
Больше всего комментируют
10
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
4
Фотография Путина "засветилась" в Киево-Печерской Лавре
4
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
3
Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
Голосов: 924
Голосование Какая украинская песня лучше подойдет для выполнения стриптиза?
  • "Блюз еротичних думок"- Михаил Поплавский
  • "Ні обіцянок, ні пробачень - Виктор Павлик
  • "117-а стаття" - "Братья Гадюкины"
  • "Вовчиця" - Олег Винник
  • "Сьюзі" - "Океан Эльзы"
  • "Шаленій" - Гайтана
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Поліна" - "Бумбокс"
  • "Make Up" - The Hardkiss
  • "Без тебе" - O.Torvald
  • "Роби любов" - группа [O]
  • "Змія" - Vivienne Mort
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua