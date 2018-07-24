Говорит с акулами и руками ломает меч: показали кадры фильма об Аквамене

Представили первый ролик новой экранизации комиксов DC "Аквамен". Фото: YouTube

Студия Warner представила первый ролик новой экранизации комиксов DC "Аквамен" режиссера Джеймса Вана.

Действие фильма начинается в 1980-е. Тогда смотритель маяка Том Карри находит на берегу раненую женщину в исполнении Николь Кидман. Спасенная оказывается Атлой, королевой Атлантиды. Между ними завязываются отношения и вскоре у них рождается мальчик Артур. Создатели картины решили использовать классическую историю происхождения Аквамена, где он сын подводной жительницы и жителя суши.

Одна из ключевых способностей Аквамена - возможность телепатически общаться с любыми подводными обитателями. Сверхъестественные способности у Артура проявляются постепенно: акулы начинают слушаться его во время нападения хулиганов.

Аквамен - один из самых сильных членов Лиги справедливости. Он поднимает из глубин пиратскую подводную лодку, срывает люк и ломает меч голыми руками.

Одного из злодеев фильма зовут Орм. В комиксах известен как Властелин океанов. После потери памяти получил доступ к продвинутым технологиям и стал пиратом. Регулярно сталкиваясь с Акваменом, сам решил стать королем Атлантиды и захватить престол.

В украинский прокат лента выйдет 20 декабря.

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