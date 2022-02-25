"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов

24 февраля 2022 года президент РФ Путин совершил полномасштабное нападение на Украину. Вторые сутки продолжаются ожесточенные бои, ВСУ не дает врагу пройти и закрепиться на территории нашего государства.

Gazeta.ua собрала комментарии украинских интеллектуалов – писателей, художницы, режиссера, которые активно реагируют на события в соцсетях. Они призывают поддерживать ВСУ и делятся своим мнением о ситуации.

Писательница Ирэн Роздобудько написала, что надеется на решение Радбеза, которое поможет Украине. Писательница написала. что не боится врага.

"День доходит до половины. В 16-00 заседание Радбеза. Должны закрыть наше небо. Если - нет, то... пошли на!!! Слава Героям! Смерть рашистам! Вы не пройдете, гниды!!!! Мы вас не боимся! ", – написала Ирэн Роздобудько.

Писатель, исполнитель Сергей Жадан включился из Харькова. Показал городской совет и рассказал. что недавно раздавались взрывы.

"Луналы сирены. Теперь нет. Городской совет стоит целый. В магазинах есть очереди. Украинцы народ запасливый, готовятся к любой ситуации", - сказал Жадан.

Художница Влада Ралко выставила в сеть свою картину из "Киевского дневника", которую написала во время Майдана. Россия на ней предстает в образе обнаженной женщины с косой, которая опирается на черный шлем солдата.

Автор: Facebook Картина Влады Ралко из "Киевского дневника"

Писатель Юрий Винничук выразил свое недовольство и обеспокоенность пакетом санкций для РФ, предложенных Европой.

"Санкции такие, что на их преодоление достаточно 2 лет. А "закрома семьи" это легко выдержат, потому что валютный запас там огромен. Мир наконец-то должен опомниться. Перед вами, пупсики, не Путин, а Путлер!", - написал Винничук.

Директор Дикого театра Ярослава Кравченко распространила пост о поддержке российской интеллигенции, которая выходит на протесты и освобождается от должностей из-за войны в Украине.

"Сегодня театральный критик Елена Кавальская подала в отставку с должности директора московского театрального центра Мейерхольда в знак протеста против вторжения России в Украину, заявив, что не может работать и смириться испугаться убийцы.

Сегодня у станции метро Аэропорт задержали директора Эстаеня Фостерковы z/Jenia Berkovici во время протеста самостоятельно с баннером в руке против войны. Он останется под стражей на ночь и завтра поутру пойдет в суд.

На сегодняшних акциях протеста были арестованы другие театральные люди. Сегодня театральный критик Марина Театав Рудова / Marina Dav îdova опубликовала в соцсетях обращение (на русском и английском языках), подписанное сотнями театралов из России и не только: "Я, Марина Давыдова, как гражданка страны, которая начала войну против братского народа Украины, призываю всех театральных деятелей подписать обращение к руководству РФ и лично к президенту Владимиру Путину немедленно прекратить боевые действия на территории соседнего государства. Считаем Украину независимой страной. Мы не хотим, чтобы Россия стала страной-парией! Верим, что никакие проблемы и конфликты в 21 веке не разрешаются с помощью танков, артиллерии и пехоты. Мы хотим немедленно остановить кровопролитие!", - говорится в посте.

Писатель Андрей Любка написал, что Зеленский, по его мнению, успешно справляется с задачей Главнокомандующего.

"Испытываю необходимость выразить слова благодарности и уважения Верховному Главнокомандующему - господин Зеленский, вы сдали тест на лидерство в трудные времена.

Хочу поблагодарить наши доблестные Вооруженные Силы и всех украинцев с оружием в руках - вы чудотворцы, на вас теперь держится Украина.

овБлагодарю всех людей, которые самоотверженно и с достоинством выполняют свою повседневную работу - водителей общественного транспорта, продавцов в магазинах, заправщиков на АЗС. Благодаря вам страна функционирует и сохраняет стальные нервы.



Спасибо всем украинцам, которые объединились и каждый на своем месте держит ситуацию. У нас фантастический народ, у нас невероятная страна! Давайте благодарить и поддерживать друг друга, помогать армии и территориальной обороне, волонтерить и защищать свое государство, свое право на жизнь по собственным правилам!

Вместе мы непобедимы! Слава Украине! Путин воспитал из русскоговорящего еврея украинского патриота. Талантливый учитель. Люди, забудьте о политике, ее уже не существует, есть только Украина и жизнь украинских граждан! Все остальное меня не интересует!" – написал Любка.

О речи Зеленского высказалась и поэтесса Богдана Гайворонская. Она распространила цитату с призывом Зеленского к воинам НАТО идти добровольцами на помощь Украине.

Писательница Оксана Забужко отметила солидарность поляков и импотентность иностранных политиков.

"Резюме моего первого варшавского "дня визга во все микрофоны", с 9.00 до этого: Поляки - солидарны (к слезам, действительно чувство какого-то воскресшего братства, пол Варшавы в украинских флагах, "сегодня вы, завтра мы!", - просто какой-то 19 век вернулся, "так-то, ляше, друг, брат..." ( с) и т.д.)

А вот политики – политики польские импотентные полностью. (На грандиозной манифестации протеста под рус. посольством не показался ни один – выжидают, чья возьмет?) Собственно, не только они, как выглядит. (Хотя и здесь – могло быть хуже: подготовленные Орбаном танки якобы, говорят мои здешние интервьюеры, уже должны были идти на Закарпатье, но венгерский министр обороны уже категорически заявил, что Венгрия слушает НАТО, – что ж, и на том спасибо. .)

Господи, благослови ВСУ", - написала Забужко.

Украину поддержала посол доброй воли ООН Анджелина Джоли. Она выставила пост, где написала. что знает о страшной ситуации в Украине и обсуждает возможность принять беженцев.