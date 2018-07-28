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воскресенье, 29 июля 2018 18:47

Гонконгские цензоры назвали роман Мураками неприличным

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Гонконгские цензоры назвали роман Мураками неприличным
Сам Мураками пока никак не прокомментировал инцидент. ФОТО: из открытых источников

Роман японского писателя Харуки Мураками в Гонконге сочли неприличным.

Его книгу "Убийство командора" предлагают продавать в полиэтиленовой упаковке с предупредительными знаками и запретить продажу издания несовершеннолетним. Нарушителям этого правила грозит 6 месяцев тюрьмы и 10 тысяч гонконгских долларов штрафа ($1,270), сообщило Japan Today.

Гонконгцы назвали это решение "позором для гонконгского народа" и запустили онлайн-петицию, чтобы его отменили.

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На родине Мураками двовотомник "Убийство командора" вышел в 2017 году рекордным тиражом в миллион экземпляров. Поклонники его творчества занимали очередь за несколько часов до начала продаж.

Всего японец написал около 30 книг, в частности "Страна Чудес без тормозов и Конец Света", "Норвежский лес", "Кафка на пляже", "1Q84". Столько же книг он перевел с английского на японский.

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Дата
29
июля

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