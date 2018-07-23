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понедельник, 23 июля 2018 16:59

Forbes советует читателям вместо Парижа посетить Киев

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Forbes советует читателям вместо Парижа посетить Киев
Forbes советует туристам поехать в Киев. Фото: УНИАН

Американское издание Forbes посоветовал читателям посетить Киев вместо Парижа.

За прошлый год в Париже побывали 83 млн туристов, в то время в Киеве их было 16 млн. Меньшее количество путешественников означает более легкий доступ к достопримечательностям, отличную транспортировку и вкусное питание по низкой цене, сообщает Forbes.

Издание советует в каких отелях лучше остановиться, и которые киевские памятники посмотреть - Золотые ворота, Национальный музей естествознания, киевскую оперу, Михайловский Златоверхий собор и музей Михаила Булгакова.

"Если кажется, что в Киеве много соборов и религиозных зданий, то так оно и есть. Здесь полно невероятно спроектированных куполов, которыми усеяно город. Многие из них синие и зеленые, что делает общий ландшафт очень светлым. Больше всего из таких мест - Киево Печерская лавра, дорогой комплекс, 28 гектаров площади которого объединяет соборы, пещеры, катакомбы и зеленые холмы. Считается, что это наиболее священное место в Украине", - говорится в статье.

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С украинской кухни издание советует попробовать борщ, голубцы и обратить внимание на грузинские блюда. Интересным местом в статье назван Чернобыль, который стал безлюдным после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Поездка в зону отчуждения продолжается 12 часов. В качестве сувенира с Украины можно привезти вышивку.

"У большинства людей Киев может и не среди первых строк в списке городов для европейских выходных. Однако несмотря на живописные пейзажи, отличный выбор, где поужинать, и классный шопинг, там должен быть", - говорится в статье.

В сети появились фотографии пляжей оккупированного Крыма в разгар курортного сезона. Пляжи Евпатории пустые. На одном из них -видпочивальниця на фоне больших белых букв "Крым - наш!".

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