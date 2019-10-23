Фильм Томашпольского получил награду фестиваля хорроров в Канаде

Украинский мистический детектив "Посторонний" получил награду на Международном фестивале фильмов ужасов в канадском Тандер-Бей.

Автор: facebook.com Фильм режиссера Дмитрия Томашпольского отметили за лучшую операторскую работу.

Фильм режиссера Дмитрия Томашпольского отметили за лучшую операторскую работу.

Команда по синхронному плаванию исчезает под водой в бассейне во время выступления. Дело остается нераскрытым. Пять лет спустя во время приема хвойно-жемчужных ванны пропадает пациентка водолечебницы. За расследование берется инспектор Глуховская, по сюжету.

В главных ролях Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Это 3-й международный кинофестиваль, участие в котором принимает "Посторонний". В сентябре ленту демонстрировали в Южной Корее и США.

Украинская премьера запланирована на 2020 год.

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