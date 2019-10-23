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среда, 23 октября 2019 19:25

Фильм Томашпольского получил награду фестиваля хорроров в Канаде

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Украинский мистический детектив "Посторонний" получил награду на Международном фестивале фильмов ужасов в канадском Тандер-Бей.

Автор: facebook.com
  Фильм режиссера Дмитрия Томашпольского отметили за лучшую операторскую работу.
Фильм режиссера Дмитрия Томашпольского отметили за лучшую операторскую работу.

Фильм режиссера Дмитрия Томашпольского отметили за лучшую операторскую работу.

Команда по синхронному плаванию исчезает под водой в бассейне во время выступления. Дело остается нераскрытым. Пять лет спустя во время приема хвойно-жемчужных ванны пропадает пациентка водолечебницы. За расследование берется инспектор Глуховская, по сюжету.

В главных ролях Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

Это 3-й международный кинофестиваль, участие в котором принимает "Посторонний". В сентябре ленту демонстрировали в Южной Корее и США.

Украинская премьера запланирована на 2020 год.

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Документальный фильм "Портрет на фоне гор" режиссера Максима Руденко покажут в главной конкурсной программе Festival de Cinema de Alter do Chão в Бразилии.
Лента рассказывает о жизни и творчестве фотографки и художницы Параски Плитки-Горицвет.

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