Фильм Томашпольского получил награду фестиваля хорроров в Канаде

Украинский мистический детектив "Посторонний" получил награду на Международном фестивале фильмов ужасов в канадском Тандер-Бей.
Фильм режиссера Дмитрия Томашпольского отметили за лучшую операторскую работу.
Команда по синхронному плаванию исчезает под водой в бассейне во время выступления. Дело остается нераскрытым. Пять лет спустя во время приема хвойно-жемчужных ванны пропадает пациентка водолечебницы. За расследование берется инспектор Глуховская, по сюжету.
В главных ролях Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.
Это 3-й международный кинофестиваль, участие в котором принимает "Посторонний". В сентябре ленту демонстрировали в Южной Корее и США.
Украинская премьера запланирована на 2020 год.
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Документальный фильм "Портрет на фоне гор" режиссера Максима Руденко покажут в главной конкурсной программе Festival de Cinema de Alter do Chão в Бразилии.
Лента рассказывает о жизни и творчестве фотографки и художницы Параски Плитки-Горицвет.
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