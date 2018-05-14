Фильм о командире УПА выложили на YouTube

В свободный доступ выложили украинский фильм "Червоный" режиссера Зазы Буадзе. Фото: YouTube

В свободный доступ выложили украинский фильм "Червоный" режиссера Зазы Буадзе.

Ленту показали на канале ICTV, а затем обнародовали в сети.

Фильм снят по мотивам одноименного романа Андрея Кокотюхи. Это история украинских политзаключенных в советском концлагере. Сюжет ленты рассказывает о двух украинцах, которые одновременно воевали за разные идеалы. Теперь они на каторге: бывший командир УПА Данило Червоный и советский летчик Виктор Гуров. Червоный - с запада Украины, Гуров - с востока. Мужчины договорились между собой противостоять репрессиям начальника лагеря майора Абрамова. Предприняли отчаянную попытку вырваться на свободу, подняв восстание в лагере.

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Съемки проходили в Кривом Роге, Одессе и на Волыни. Главную роль в картине исполняет львовский актер Николай Береза, известный по фильму "Братья. Последняя исповедь". Всего в работе над лентой привлекли около 40 актеров. Бюджет составляет 20 млн грн. Половину средств ему обеспечило Госкино.

В этом году фильм получил награду "Золота дзига". В номинации "Лучший художник по гриму" победила Светлана Симонович.

Писатель Андрей Кокотюха сообщил о продолжении исторического романа "Червоный" на своей странице в Facebook.