Евровидение-2018: стали известны победители второго полуфинала

Определили финалистов Евровидения-2018. Фото: The Longest Haul

В Лиссабоне состоялся второй полуфинал песенного конкурса Евровидение.

По результатам голосования жюри и зрителей, в финал попали участники Сербии, Молдовы, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.

Россия, Румыния, Латвия, Сан-Марино, Польша, Грузия, Мальта и Черногория не прошли в следующий этап.

Победитель конкурса станет известен в субботу, 12 мая.

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С первого полуфинала, который прошел 8 мая, вышли представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. Также в финал автоматически попали участники страны-хозяйки Португалии и стран "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии.