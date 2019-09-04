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среда, 04 сентября 2019 07:38

"Это было осознанно" - создатели "Игры престолов" объяснили стакан кофе в кадре

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&quot;Это было осознанно&quot; - создатели &quot;Игры престолов&quot; объяснили стакан кофе в кадре
Создатели сериала стыдились ошибки в кадре. Фото: ru.tsn.ua

Создатели сериала "Игра престолов" впервые пояснили, что делает бумажный стакан с кофе в кадре 4 серии финального сезона. Говорят, это не случайно.

"Это похоже на такую ​​традицию, которая есть в изготовлении персидских ковров, когда вы делаете небольшую ошибку, ведь только Бог может создать что-то совершенно. Вот, почему я поставил кофейный стакан. Это было осознанное, согласованное решение", - сказал один из создателей сериала Дэвид Бениофф, сообщает Esquire.

Впрочем, сначала были смущены ошибкой. Оправдываются, что были сосредоточены на главных героях кадра - Дейенерис и Джоне Сноу.

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"Сначала мы не поверили своим глазам, потом нам стало стыдно. Как мы пропустили стакан среди кадра? В конце концов, это стало просто смешным. Ошибка, с которой мы теперь иногда смеемся", - добавил Бениофф.

Фанати культового серіалу "Гра престолів" незадоволені фінальним сезоном саги. Шанувальники створили петицію та просять канал HBO зняти 8 сезон заново. Автор петиції, яка з'явилась на сайті Change.org, вимагає змінити сценаристів серіалу.

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