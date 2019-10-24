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четверг, 24 октября 2019 13:55

Джамала спела хит Монатика

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Джамала исполнила песню "Кружит" Дмитрия Монатика. Певица стала первой героиней проекта "Победители YUNA поют песни других победителей YUNA".

Автор: jetsetter.ua
  Джамала имеет 8 статуэток музыкальной премии YUNA
Джамала имеет 8 статуэток музыкальной премии YUNA

"Хотим создать новые чувственные связи между украинскими артистами и их слушателями", — говорит автор идеи и директор по развитию YUNA Игорь Панаса.

2016-го Джамала стала лучшим соло-артистом по версии жюри. Также победила в номинациях "Лучшая песня" и "Лучший дуэт" за композицию "Злива" с Андреем Хлывнюк и Дмитрий Шуров. Отметили также её альбом "Подих".

В 2017 году Джамалу наградили за песню "1944". А 2019-го вручили статуэтку как лучшей исполнительнице.

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Обладателем наибольшего количества побед премии YUNA является рок-группа The Hardkiss. Коллектив получил 11 статуэток за "Открытие года", "Лучшую рок-группу", "Лучшее концертное шоу" "Лучшую песню на украинском языке", "Лучшее концертное шоу", "Лучший альбом" и другие.

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