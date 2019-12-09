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Дом Леонтовича должен стать национальным наследием, иначе разрушится - Заболотная

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Украинское государство должно вмешаться в ситуацию вокруг дома композитора Николая Леонтовича в Винницкой области, иначе мировая культура потеряет его навсегда.

Об этом в открытом обращении к Президенту Владимиру Зеленскому заявила глава Фонда гуманитарного развития Украины Наталия Заболотная.

"Мелодия "Щедрика" – это гимн Рождества для миллиардов людей во всем мире. Но на родине композитора его наследие уничтожают. Дом детства Леонтовича в селе Шершни находится на грани разрушения. И сегодня уже нет путей его спасения, кроме вмешательства руководящих институтов власти страны", –сообщила Заболотная.

  Наталия Заболотная в доме Леонтовича
Наталия Заболотная в доме Леонтовича

По словам главы Фонда, последние годы власть Винницкой области вела пропагандистскую кампанию о том, что дом Леонтовича якобы является ненастоящим и поэтому его не надо спасать. Впоследствии стало известно о намерениях использования участка земли под домом, для чего чиновники в сговоре с местными предпринимателями сопротивляются проектам гражданского общества по спасению наследия композитора.

Наталия Заболотная призвала Президента Владимира Зеленского срочно признать дом семьи Леонтовича в селе Шершни памятником культурного наследия национального значения и принять меры для его спасения – в том числе благодаря пожертвованиям украинских граждан и диаспоры со всего мира.

"После долгожданной реновации и создания необходимой инфраструктуры дом Леонтовича должен занять свое место на карте культурных маршрутов Европы. Паломничество туристов к домам Бетховена и Генделя является ориентиром для Украины", – подчеркнула глава Фонда.

Также Заболотная призвала Президента инициировать закон о надзоре за всеми памятниками страны – национального или местного значения – со стороны министерства гуманитарной политики и обратиться от имени государства в ЮНЕСКО для внесения мелодии "Щедрик" в список шедевров устного и нематериального наследия человечества.

В ближайшее время Фонд гуманитарного развития Украины проведет две акции для привлечения общественного внимания к проблеме доме Николая Леонтовича и поиска ресурсов на его реновацию.

  Крыльцо дома Леонтовича с памятной табличкой
Крыльцо дома Леонтовича с памятной табличкой

13 декабря в день 142-летия со дня рождения Леонтовича во дворе его семейного дома пройдет выступление скрипач виртуоза Ильи Бондаренко, который исполнял "Щедрик" в Белом доме по приглашению первой леди США Мишель Обамы в 2016 году.

А 23 января 2020 года в киевском культурном центре Freedom Hall состоится прием и благотворительный концерт #Leontovych_Help. Участники концерта: Наталья Могилевская, Tayanna, Тоня Матвиенко, Дэвид Аксельрод , Aнна Буткевич, Jerry Heil. Специальные гости: скрипач Илья Бондаренко и всемирно известный детский хор "Щедрик".

Напомним, на прошлое Рождество появилось видео, как "Щедрик" поют в королевском дворце Британии.

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