"Доктор Сон": появились первые постеры фильма по роману Стивена Кинга

 
Ексклюзивы
1/5
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
Просмотров: 153
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 990
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2043
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2367
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1296
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3150
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1872
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4563
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6408
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3906
Фото
Все фото
8
7
16
4
3
&quot;Для меня он был космосом, им и остался&quot; - истории жен погибших бойцов ООС
"Для меня он был космосом, им и остался" - истории жен погибших бойцов ООС
Памяти Анджея Вайды: &quot;Делайте фильмы, которые за вас не сделает никто&quot;
Памяти Анджея Вайды: "Делайте фильмы, которые за вас не сделает никто"
Мужчина показал на фото мистические легенды Японии
Мужчина показал на фото мистические легенды Японии
&quot;На Даху Я&quot;: эпатажная группа NZK ошеломила судей &quot;Х-фактора&quot;
"На Даху Я": эпатажная группа NZK ошеломила судей "Х-фактора"
Актриса сериала &quot;Крепостная&quot; получила главную роль в американском боевике
Актриса сериала "Крепостная" получила главную роль в американском боевике
Видео
Все видео
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков
В новом фильме "Джон Уик" главную роль сыграет женщина
В новом фильме "Джон Уик" главную роль сыграет женщина
Украинский фильм "Домой" попал в лонглист премии "Оскар"
Украинский фильм "Домой" попал в лонглист премии "Оскар"
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2286
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6498
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1314
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 981
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 октября 2019
Просмотров: 54
Перекурмішкана осінь
Через деякі незалежні од мене обставини пропустив трохи осені. Пропустив якраз оті два тижні, коли нинішня осінь стала безповоротною. В цьому є дві ...
четверг, 10 октября 2019 19:10

"Доктор Сон": появились первые постеры фильма по роману Стивена Кинга

  Комментировать

К фильму "Доктор Сон" по роману американского писателя Стивена Кинга опубликовали первые постеры. Лента станет продолжением экранизации "Сияние". Премьера состоится 7 ноября.

На одном из постеров главный герой Дэнни Торренс видит себя маленьким на трехколесном велосипеде в коридоре отеля.

Автор: twitter.com/DoctorSleepFilm
  Дэнни Торренса играет шотландец Юэн Макгрегор.
Дэнни Торренса играет шотландец Юэн Макгрегор.

Дэнни Торренс вырос и страдает алкоголизмом. Он с детства читает мысли. Попадает в маленький городок. Там устраивается на работу в местный хоспис. Торренс помогает старикам легко умереть, за что получает прозвище Доктор Сон. Знакомится с девочкой по имени Абра. Она имеет такие же экстрасенсорные способности и нуждается в помощи, по сюжету.

Дэнни Торренса играет шотландец Юэн Макгрегор. Режиссером ленты стал американец Майк Флэнаган.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда "Аквамена" сыграет в продолжении "Матрицы"

Автор: twitter.com/DoctorSleepFilm
 

Роман "Доктор Сон" американского писателя Стивена Кинга вышел в 2013 году. На украинском книгу издал "Клуб семейного досуга".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Доктор Сон": появились первые постеры фильма по роману Стивена Кинга». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 35803
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 Просмотров: 16596
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 13239
Какие черты характера можно определить по лицу
Какие черты характера можно определить по лицу Просмотров: 12708
Зеленский нахамил журналисту: &quot;Девочки нет. С вами ничего не будет&quot;
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
 2 Просмотров: 11637
Культура
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
Записали белорусский кавер на клип аlyona аlyona "Голови"
 Просмотров: 99
Янина Соколова рассказала о трудностях со съемками фильма об онкобольных людях
Янина Соколова рассказала о трудностях со съемками фильма об онкобольных людях Просмотров: 81
О серийном убийце и рок-звезде: стартовал 25-й фестиваль "Новое немецкое кино"
О серийном убийце и рок-звезде: стартовал 25-й фестиваль "Новое немецкое кино" Просмотров: 45
Звезда "Аквамена" сыграет в продолжении "Матрицы"
Звезда "Аквамена" сыграет в продолжении "Матрицы" Просмотров: 468
Полька с украинскими корнями и австриец получили нобелевскую премию по литературе
Полька с украинскими корнями и австриец получили нобелевскую премию по литературе Просмотров: 306
Больше всего комментируют
6
Зеленский собирается построить вал вокруг Донбасса, если мира не будет год
2
Зеленский будет общаться с журналистами на фудкорте
2
Зеленский нахамил журналисту: "Девочки нет. С вами ничего не будет"
2
"Формула Штайнмайера": президент признал ошибку
2
Я не боюсь Майдана – Зеленский
Голосов: 1469
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua