"Доктор Сон": появились первые постеры фильма по роману Стивена Кинга

К фильму "Доктор Сон" по роману американского писателя Стивена Кинга опубликовали первые постеры. Лента станет продолжением экранизации "Сияние". Премьера состоится 7 ноября.

На одном из постеров главный герой Дэнни Торренс видит себя маленьким на трехколесном велосипеде в коридоре отеля.

Автор: twitter.com/DoctorSleepFilm Дэнни Торренса играет шотландец Юэн Макгрегор.

Дэнни Торренс вырос и страдает алкоголизмом. Он с детства читает мысли. Попадает в маленький городок. Там устраивается на работу в местный хоспис. Торренс помогает старикам легко умереть, за что получает прозвище Доктор Сон. Знакомится с девочкой по имени Абра. Она имеет такие же экстрасенсорные способности и нуждается в помощи, по сюжету.

Дэнни Торренса играет шотландец Юэн Макгрегор. Режиссером ленты стал американец Майк Флэнаган.

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Автор: twitter.com/DoctorSleepFilm

Роман "Доктор Сон" американского писателя Стивена Кинга вышел в 2013 году. На украинском книгу издал "Клуб семейного досуга".