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вторник, 26 февраля 2019 15:39

Данилко рассказал, кто должен поехать вместо MARUV на Евровидение

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  Данилко объяснил, кто поедет на Евровидение-2019. Фото: УНИАН
Данилко объяснил, кто поедет на Евровидение-2019. Фото: УНИАН

Украинский артист и один из членов жюри Нацотбора Евровидение-2019 Андрей Данилко сказал, что представлять Украину на международном конкурсе имеет исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz.

"Я считаю, что не надо отказываться, есть вполне хорошие представители, которые могут поехать. Если MARUV отказалась или ее заставили отказаться, должен ехать исполнитель, который занимает второе место – Freedom jazz. Если они отказываются, то KAZKA, пусть они едут. Если и KAZKA откажется, то беремся за четвертое место", - говорит Данилко, передает obozrevatel.com.

По его словам, все вопросы о позиции участников Нацотбора относительно украинско-российских отношений и гастролей в РФ надо решать до прямых эфиров.

"Люди, которые принимали участие в Нацотборе, сами в шоке. Смотрю на них, и мне так жаль. Вспоминаю себя, когда я сидел в костюме Верки Сердючки на пресс-конференции, и мне говорят: "Как вы можете представлять Украину? Это позор". Если такое время у нас, куча нюансов, пожалуйста, решайте это до конкурса. Возьмите отпечатки пальцев, сфотографируйте в профиль и анфас, как в СИЗО, пусть анализы сдадут, а потом проводите отборочный тур", – добавляет Андрей Данилко.

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Maruv не будет представлять Украину на Евровидении-2019, хотя суммарно получила наибольшее количество баллов на финале Нацотбора. Шесть баллов ей поставили зрители, пять – судьи. Однако конечное решение осталось за Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.

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26
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