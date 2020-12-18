Cyberpunk 2077 убрали из PlayStation Store всего через неделю после выхода

Релиз Cyberpunk неоднократно откладывался. Она вышла 10 декабря. Фото: twitter.com

Компания Sony Interactive Entertainment временно убрала игру Cyberpunk 2077 из магазина видеоигр PlayStation Store.

Те, кто уже купил Cyberpunk 2077 для PlayStation, могут вернуть деньги, сообщается на сайте компании.

"Чтобы обеспечить высокий уровень удовлетворения потребителя мы предлагаем полное финансовое возмещение всем геймерам, которые приобрели Cyberpunk 2077 через сервис PlayStation Store", - говорится в сообщении.

Релиз Cyberpunk неоднократно откладывался. Она вышла 10 декабря, после чего игроки начали жаловаться, что игра вышла с багами.

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Cyberpunk 2077 - видеоигра от польской студии CD Projekt Red, она считалась самой ожидаемой игрой этого года. В CD Projekt RED анонсировали Cyberpunk 2077 с 2012 года. Среди предыдущих проектов студии - трилогия "Ведьмак" по мотивам одноименной серии фэнтези-романов Анджея Сапковского.