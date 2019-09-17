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вторник, 17 сентября 2019 13:17

Что посмотреть, чтобы не жалеть потраченное время: рейтинг лучших фильмов XXI века

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Что посмотреть, чтобы не жалеть потраченное время: рейтинг лучших фильмов XXI века
Рейтинг лучших фильмов XXI века. Фото: www.theguardian.com

Британская газета The Guardian создала рейтинг лучших фильмов XXI века.

"Гангстеры, супергерои, школьники, любовники, рабы, крестьяне, технари, Тененбаум и астронавты в свободном падении - все они здесь в нашем рейтинге лучших фильмов кино с 2000 года", - говорилось в издании.

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Первое место заняла картина "Нефть" (2007) режиссера Пола Томаса Андерсона.

"Возможно, сейчас фильм выглядит еще более странным, строгим и неумолимым, чем в 2007 году, когда впервые вышел на экраны", - пишут авторы.

На втором месте - "12 лет рабства" (2013) Стива Маккуина, который назвали безупречно удивительным, бескомпромиссным и сострадательным. Третью строчку занимает "Отрочество" (2014) Ричарда Линклейтера. Эту ленту назвали нежной революцией в кино.

С полным списком можно ознакомиться на сайте британского издания.

1. Нефть (2007), Пол Томас Андерсон

2. 12 лет рабства (2013), Стив Маккуин

3. Отрочество (2014), Ричард Линклейтер

4. Побудь в моей шкуре (2013), Джонатан Глейзер

5. Любовное настроение (2000), Вонг Карвай

6. Скрытое (2005), Михаэль Ханеке

7. Нью-Йорк, Нью-Йорк (2008), Чарли Кауфман

8. Лунный свет (2016), Барри Дженкинс

9. Зама (2017), Лукресия Мартель

10. Отряд Америка: Всемирная полиция (2004), Трей Паркер

11. Малхолланд Драйв (2001), Дэвид Линч

12. Сын Саула (2015), Ласло Немеш

13. Вдали от рая (2002), Тодд Хейнс

14. Белый материал (2009), Клер Дени

15. Магазинные воришки (2018), Хирокадзу Корээда

16. Акт убийства (2012), Джошуа Оппенхаймер

17. Великая красота (2013), Паоло Соррентино

18. Серьезный человек (2009), братья Коэн

19. Линкольн (2012), Стивен Спилберг

20. Рома (2018), Альфонсо Куарон

21. Белая лента (2009), Михаэль Ханеке

22. Унесенные призраками (2011), Хаяо Миядзаки

23. Борат (2006), Ларри Чарльз

24. Ида (2013), Павел Павликовский

25. Прочь (2017), Джордан Пил.

Американский писатель Стивен Кинг выпустил новую книгу, которая станет сериалом. Фантастический триллер с элементами драмы и детектива получил название "Институт".

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