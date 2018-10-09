Чем удивит Украины на книжной ярмарке во Франкфурте

Как будет выглядеть национальный стенд Украины во Франкфурте. Фото: УИК

10 октября в Германии начинается Франкфуртская книжная ярмарка. Она продлится в течение 5 дней.

Это одно из крупнейших книжных событий мира. В этом году в нем примут издатели и писатели из 102 стран.

17 украинских издательств станут участниками ярмарки. Площадь национального стенда составит 140 кв. м.

Gazeta.ua предлагает подборку событий, которые подготовил Украинский институт книги к самой масштабной книжной ярмарке. О них рассказывает Мария Ковальчук, координатор международных программ УИК.

Культурная программа

В этом году слоган Украины на данный момент - "Почувствовать Украину". Хотим быть как можно информативнее. Пока мы для мира остаемся белым пятном. В презентации Украины отказываемся от образа страдалицы. Будем позиционировать себя как успешная страна с талантливыми людьми. Акцент будем ставить на наших победах.

Одним из ключевых участников станет историк Сергей Плохий. Он - профессор Гарвардского университета. Может объяснить роль и влияние Украины как игрока на международном рынке.

Хотим проложить мостик между украинской и европейской литературой. В этом помогут встречи с писательницей Екатериной Калитко, Викторией Амелиной, литературным критиком Евгением Стасиневичем.

Журналист Алим Алиев представит книгу "Несокрушимый" о Мустафу Джемилева. Это станет поводом поговорить о крымских татарах, аннексию Крыма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская книга оказалась в списке лучших изданий для детей

Экспозиция изданий на иностранных языках

Это более 15 книг об Украине. Например, работы Сергея Плохия, книги американца Тимоти Снайдера, который писал о сталинских репрессиях, британской журналистки Энн Епплабаум - о Голодоморе. Это авторитетные имена в мире, которые являются красноречивыми для западной аудитории. Хотим добавить визуальной составляющей - показать альбомы украинского искусства. Также представим немецкий перевод романа Сергея Жадана "Интернат".

Интерактивное общение с писателями

На украинском стенде будут 13 фигур писателей в полный рост. Рядом напишем, какие книги издали, какие международные премии получили, на сколько языков переведены их книги. Если нажать на кнопку, можно будет услышать их голос. Накануне ярмарке записывали от писателей голосовые сообщения. Мы не можем привезти на ярмарку всех, но хотим сделать как можно больше для их присутствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Подвалы, насилие, изнасилования, убийства" - издали сборник отчетов о зверствах боевиков

Завтраки с издателями и литературными агентами

Украинские издатели смогут пообщаться с представителями иностранных культурных институтов - например, Чешским, Литовским институтами. С обеих сторон могут найти новые книги для перевода. Важна и встреча с литературными агентами. Это посредники между писателем и издателем. В Украине таким родом деятельности почти никто не занимается.

Выставка достижений украинских иллюстраторов

Во Франкфурте представляем каталог украинских иллюстраторов. Это то, чем мы должны гордиться. Оформление украинских изданий отмечают за рубежом. Илюстаторы один за другим привозят престижные международные награды. На встрече будут художники творческой мастерской "Аграфка". В этом году книги с их рисунками "Громко, тихо, шепотом" и "Я так вижу" победили на детской книжной ярмарке в Болонье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Большинство переводчиков с крымскотатарского могут хорошо писать только на русском

В этом году Франкфуртскую ярмарку проведут в 70-й раз. В прошлом году на него приехали издатели из 137 стран. Мероприятие посетили 286 тыс. гостей.