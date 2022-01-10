Без трансляции и звезд на красной дорожке: назвали имена победителей "Золотого глобуса-2022"

Голливудская ассоциация иностранной прессы определила лучшие фильмы, сериалы и актеров 2021 года. 79-я церемония награждения кинопремии "Золотой глобус-2022" стала первой с 2008 года, которую не транслировали на телевидении. Мероприятие прошло 9 января без звезд на красной дорожке.

За несколько дней до церемонии организаторы заявили, что изменили формат церемонии из-за распространения штамма коронавируса Омикрон. Зрителям не продавали билеты в зал, а знаменитости не прошлись по красной дорожке. Ранее канал NBC отказался вести прямую трансляцию "из-за нехватки разнообразия среди членов HFPA, а также других этических причин". Об этом сообщает CNN.

Автор: Reuters Выбрали победителей одной из самых престижных кинопремий "Золотой глобус-2022"

Полный список победителей "Золотого глобуса-2022", опубликованный на официальном сайте кинопремии, можете просмотреть ниже.

Лучший фильм (драма) – "В руках пса"

Лучший фильм (мюзикл или комедия) – "Вестсайдская история"

Лучший режиссер фильма – Джейн Кэмпион, "В руках пса"

Лучшая женская роль в фильме (драма) – Николь Кидман, "Быти Рикардо"

Лучшая женская роль в фильме (мюзикл или комедия) – Рэйчел Зеглер, "Вестсайдская история"

Лучшая женская роль второго плана в фильме – Ариана ДеБоуз, "Вестсайдская история"

Лучшая мужская роль в фильме (драма) – Уилл Смит, "Король Ричард"

Лучшее исполнение главной роли в фильме (мюзикл или комедия) - Эндрю Гарфилд, "Тик-да... Бум!"

Лучшая мужская роль второго плана в фильме – Коди Смит-МакФи, "В руках пса"

Лучший сценарий фильма – Кеннет Брана, "Белфаст"

Лучшая оригинальная партитура в фильме – Ханс Циммер, "Дюна"

Лучшая оригинальная песня в фильме – "Не время умирать", "007: Не время умирать"

Лучший анимационный фильм – "Энканто"

Лучший неанглоязычный фильм - "Веди мою машину"

Лучший телевизионный сериал (драма) – "Наследие"

Лучший телевизионный сериал (мюзикл или комедия) – "Взломщики"

Лучший мини-сериал, антология или фильм, снятый для телевидения – "Подземная железная дорога"

Лучшая женская роль в сериале (драма) – Микаэла Хаэ Родригес, "Поза"

Лучшая мужская роль в сериале (драма) – Джереми Стронг, "Наследие"

Лучшая женская роль в сериале (мюзикл или комедия) – Джин Смарт, "Хаки"

Лучшая мужская роль в сериале (мюзикл или комедия) – Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"

Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме, снятом для телевидения – Кейт Уинслет, "Мэйр из Исттауна"

Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме, снятом для телевидения – Майкл Китон, "Ломка"

Лучшая женская роль второго плана в сериале – Сара Снук, "Наследие"

Лучшая мужская роль второго плана в сериале – О Йон Су, "Игра в кальмара"

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Бойкотировать премию начали после того, как в феврале 2021 года Los Angeles Times написала, что в составе жюри нет темнокожих. После опубликования материала от сотрудничества с организацией отказались Netflix и Amazon. Затем голливудская кинозвезда Том Круз присоединился к протесту и вернул все свои награды.