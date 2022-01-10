Без трансляции и звезд на красной дорожке: назвали имена победителей "Золотого глобуса-2022"

 
Ексклюзивы
1/5
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 72
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 20133
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1503
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 18738
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 12636
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 6273
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 846
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2511
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1728
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 3600
Фото
Все фото
35
13
16
7
16
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
&quot;Жизнь надо прожить так, чтобы враги до сих пор сц*лись кипятком от твоего имени&quot; - Степану Бандере 113
"Жизнь надо прожить так, чтобы враги до сих пор сц*лись кипятком от твоего имени" - Степану Бандере 113
Поплавский представил свою жизненную философию в новом клипе
Поплавский представил свою жизненную философию в новом клипе
Отреставрировали семейные дома Леси Украинки
Отреставрировали семейные дома Леси Украинки
Пианист-виртуоз сыграл музыку, которую услышал во сне
Пианист-виртуоз сыграл музыку, которую услышал во сне
Видео
Все видео
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
"Гуси новорічні" - Wellboy выпустил свой хит в праздничной версии
"Гуси новорічні" - Wellboy выпустил свой хит в праздничной версии
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
Телеканал HBO анонсировал новогоднюю серию о Гарри Поттере
Телеканал HBO анонсировал новогоднюю серию о Гарри Поттере
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4680
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3645
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2043
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3267
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1719
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 450
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 14:12

Без трансляции и звезд на красной дорожке: назвали имена победителей "Золотого глобуса-2022"

  Комментировать

Голливудская ассоциация иностранной прессы определила лучшие фильмы, сериалы и актеров 2021 года. 79-я церемония награждения кинопремии "Золотой глобус-2022" стала первой с 2008 года, которую не транслировали на телевидении. Мероприятие прошло 9 января без звезд на красной дорожке.

За несколько дней до церемонии организаторы заявили, что изменили формат церемонии из-за распространения штамма коронавируса Омикрон. Зрителям не продавали билеты в зал, а знаменитости не прошлись по красной дорожке. Ранее канал NBC отказался вести прямую трансляцию "из-за нехватки разнообразия среди членов HFPA, а также других этических причин". Об этом сообщает CNN.

Автор: Reuters
  Выбрали победителей одной из самых престижных кинопремий "Золотой глобус-2022"
Выбрали победителей одной из самых престижных кинопремий "Золотой глобус-2022"

Полный список победителей "Золотого глобуса-2022", опубликованный на официальном сайте кинопремии, можете просмотреть ниже.

Лучший фильм (драма) – "В руках пса"

Лучший фильм (мюзикл или комедия) – "Вестсайдская история"

Лучший режиссер фильма – Джейн Кэмпион, "В руках пса"

Лучшая женская роль в фильме (драма) – Николь Кидман, "Быти Рикардо"

Лучшая женская роль в фильме (мюзикл или комедия) – Рэйчел Зеглер, "Вестсайдская история"

Лучшая женская роль второго плана в фильме – Ариана ДеБоуз, "Вестсайдская история"

Лучшая мужская роль в фильме (драма) – Уилл Смит, "Король Ричард"

Лучшее исполнение главной роли в фильме (мюзикл или комедия) - Эндрю Гарфилд, "Тик-да... Бум!"

Лучшая мужская роль второго плана в фильме – Коди Смит-МакФи, "В руках пса"

Лучший сценарий фильма – Кеннет Брана, "Белфаст"

Лучшая оригинальная партитура в фильме – Ханс Циммер, "Дюна"

Лучшая оригинальная песня в фильме – "Не время умирать", "007: Не время умирать"

Лучший анимационный фильм – "Энканто"

Лучший неанглоязычный фильм - "Веди мою машину"

Лучший телевизионный сериал (драма) – "Наследие"

Лучший телевизионный сериал (мюзикл или комедия) – "Взломщики"

Лучший мини-сериал, антология или фильм, снятый для телевидения – "Подземная железная дорога"

Лучшая женская роль в сериале (драма) – Микаэла Хаэ Родригес, "Поза"

Лучшая мужская роль в сериале (драма) – Джереми Стронг, "Наследие"

Лучшая женская роль в сериале (мюзикл или комедия) – Джин Смарт, "Хаки"

Лучшая мужская роль в сериале (мюзикл или комедия) – Джейсон Судейкис, "Тед Лассо"

Лучшая женская роль в мини-сериале или фильме, снятом для телевидения – Кейт Уинслет, "Мэйр из Исттауна"

Лучшая мужская роль в мини-сериале или фильме, снятом для телевидения – Майкл Китон, "Ломка"

Лучшая женская роль второго плана в сериале – Сара Снук, "Наследие"

Лучшая мужская роль второго плана в сериале – О Йон Су, "Игра в кальмара"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: The New York Times определил лучших актеров 2021 года: кадры с эффектной фотосессии для газеты

Бойкотировать премию начали после того, как в феврале 2021 года Los Angeles Times написала, что в составе жюри нет темнокожих. После опубликования материала от сотрудничества с организацией отказались Netflix и Amazon. Затем голливудская кинозвезда Том Круз присоединился к протесту и вернул все свои награды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без трансляции и звезд на красной дорожке: назвали имена победителей "Золотого глобуса-2022"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Самая большая трамвайная авария: водитель заснул за рулем

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 20142
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 18738
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 15318
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 13123
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 12645
Культура
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
35
 Просмотров: 1728
Церемонию "Грэмми" могут перенести из-за вспышки Covid-штамма
Церемонию "Грэмми" могут перенести из-за вспышки Covid-штамма Просмотров: 36
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
 Просмотров: 774
"Жизнь надо прожить так, чтобы враги до сих пор сц*лись кипятком от твоего имени" - Степану Бандере 113
"Жизнь надо прожить так, чтобы враги до сих пор сц*лись кипятком от твоего имени" - Степану Бандере 113
13
 2 Просмотров: 4185
Писательница Роулинг появится в спецепизоде "Гарри Поттера"
Писательница Роулинг появится в спецепизоде "Гарри Поттера" Просмотров: 153
Больше всего комментируют
9
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
7
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
6
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
2
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
Голосов: 3299
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть