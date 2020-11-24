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вторник, 24 ноября 2020 16:15

Бестселлером может стать роман про сов или угрей - литературовед

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Американская газета The New York Times объявила список 100 лучших книг 2020 года.

"Это маяк для многих библиофилов. И хотя американский рынок остается достаточно закрытым и сосредоточенным на себе, затронутые в текстах темы - глобальные и понятны на любом континенте, - говорит литературовед Богдана Романцова. - В этом году пандемия существенно не повлияла на тенденции, однако подсветила некоторые из них. Травма и ее переживания остаются в фокусе. Здесь наиболее заметными текстами является англоязычный дебют Рики Онда The Aosawa Murders о трагической смерти большой семьи, мемуары о гибели матери Memorial Drive Наташи Третевей, поэтический сборник Виктории Ченґ о болезни отца и смерти матери Obit: Poems. В который раз это доказывает тезис о важности терапевтической функции литературы.

Лидерские позиции уже не первый год достаются историческим романам. Любимица критиков Тарасеа Несбит уже попадала в список с романом The Wives of Los Alamos. Теперь крепко держит позицию с художественным текстом про английское судно "Мейфлавер" и колонию в Плимуте Beheld. Обращение к образу первых пилигримов - это не только укоренение в территорию, но и попытка переосмыслить свою историю с нового взгляда. Еще и в формате детектива.

Американцы не изменяют интересу к биографиям, теперь в топе - жизнеописание исламского проповедника Малколма Икса от Лес Пейн и Тамары Пейн, история жизни политика Джеймса Аддисона Бейкера III от Петера Бейкера и Сьюзен Глассер, а также долгожданный первый том мемуаров 44-го президента США Барака Обамы A Promised Land. В десятке американских бестселлеров всегда есть хотя бы одна биография. Остается только спорить, удастся ли воспоминаниям Обамы достичь популярности "Становление" его жены Мишель. Ставлю, что не удастся.

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Кросскультурные тексты имеют высокий шанс на успех, ведь позволяют переосмыслить реальность сразу с нескольких точек зрения. Здесь самые заметные романы Djinn Patrol on the Purple Line автора из Индии Дипы Анаппары, Kim Jiyoung кореянки Чо Нем-джу, Breasts and Eggs японки Миеко Каваками. Внимание к Востоку в англоязычной литературе не ослабевает со временем, и Индия - отнюдь не новая тема.

В центре внимания снова ожидаемо оказалась тема экологии. В топ попали Карла Сафины Becoming Wild, Owls of the Eastern Ice Джонатана С. Слота и The Book of Eels Патрика Свенссона. Все трое - известные натуралисты, телеведущие и журналисты. Учитывая заброшенное состояние планеты и изменения климата, книги о природе не одно десятилетие будут держаться в сотне NYT. Бестселлером может стать роман про сов или угрей, а не научно-популярная работа.

А вот что особенно заметно в этом году - количество женщин в списке и внимание к их опыту. Бетти Фридан была бы рада".

Букеровскую премию по литературе получил шотландец Дуглас Стюарт за дебютный роман "Шагги Бейн". Книгу 32 раза отказывались издавать. Рассказывает о матери писателя, которая борется с алкогольной зависимостью. Умерла, когда Дугласу было 16. События разворачиваются в 1980-е, во времена премьерства Маргарет Тэтчер.

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