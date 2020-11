Бестселлером может стать роман про сов или угрей - литературовед

Американская газета The New York Times объявила список 100 лучших книг 2020 года.

"Это маяк для многих библиофилов. И хотя американский рынок остается достаточно закрытым и сосредоточенным на себе, затронутые в текстах темы - глобальные и понятны на любом континенте, - говорит литературовед Богдана Романцова. - В этом году пандемия существенно не повлияла на тенденции, однако подсветила некоторые из них. Травма и ее переживания остаются в фокусе. Здесь наиболее заметными текстами является англоязычный дебют Рики Онда The Aosawa Murders о трагической смерти большой семьи, мемуары о гибели матери Memorial Drive Наташи Третевей, поэтический сборник Виктории Ченґ о болезни отца и смерти матери Obit: Poems. В который раз это доказывает тезис о важности терапевтической функции литературы.

Лидерские позиции уже не первый год достаются историческим романам. Любимица критиков Тарасеа Несбит уже попадала в список с романом The Wives of Los Alamos. Теперь крепко держит позицию с художественным текстом про английское судно "Мейфлавер" и колонию в Плимуте Beheld. Обращение к образу первых пилигримов - это не только укоренение в территорию, но и попытка переосмыслить свою историю с нового взгляда. Еще и в формате детектива.

Американцы не изменяют интересу к биографиям, теперь в топе - жизнеописание исламского проповедника Малколма Икса от Лес Пейн и Тамары Пейн, история жизни политика Джеймса Аддисона Бейкера III от Петера Бейкера и Сьюзен Глассер, а также долгожданный первый том мемуаров 44-го президента США Барака Обамы A Promised Land. В десятке американских бестселлеров всегда есть хотя бы одна биография. Остается только спорить, удастся ли воспоминаниям Обамы достичь популярности "Становление" его жены Мишель. Ставлю, что не удастся.

Кросскультурные тексты имеют высокий шанс на успех, ведь позволяют переосмыслить реальность сразу с нескольких точек зрения. Здесь самые заметные романы Djinn Patrol on the Purple Line автора из Индии Дипы Анаппары, Kim Jiyoung кореянки Чо Нем-джу, Breasts and Eggs японки Миеко Каваками. Внимание к Востоку в англоязычной литературе не ослабевает со временем, и Индия - отнюдь не новая тема.

В центре внимания снова ожидаемо оказалась тема экологии. В топ попали Карла Сафины Becoming Wild, Owls of the Eastern Ice Джонатана С. Слота и The Book of Eels Патрика Свенссона. Все трое - известные натуралисты, телеведущие и журналисты. Учитывая заброшенное состояние планеты и изменения климата, книги о природе не одно десятилетие будут держаться в сотне NYT. Бестселлером может стать роман про сов или угрей, а не научно-популярная работа.

А вот что особенно заметно в этом году - количество женщин в списке и внимание к их опыту. Бетти Фридан была бы рада".

Букеровскую премию по литературе получил шотландец Дуглас Стюарт за дебютный роман "Шагги Бейн". Книгу 32 раза отказывались издавать. Рассказывает о матери писателя, которая борется с алкогольной зависимостью. Умерла, когда Дугласу было 16. События разворачиваются в 1980-е, во времена премьерства Маргарет Тэтчер.