Бесплатно покажут украинские фильмы

Актеры Андрей Лидаговский (в центре) и Ирма Витовская в трагикомедии "Мои мысли тихие" сыграли сына и мать. Лента получила Национальную кинопремию "Золота Дзиґа" в четырех номинациях. В частности, "Лучший фильм" cinema.in.ua

25 июля в столичном парке Тараса Шевченко начнет работу летний кинотеатр. Расположится у памятника Кобзарю. "Киновернисаж под открытым небом" открыли при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Нацелен на продвижение и популяризацию украинского кино. В марте стационарные кинотеатры закрылись. С июля после острой фазы карантина кинотеатральный прокат снова работает, но с определенными ограничениями. Эта ситуация ставит украинское кино как отрасль в неблагоприятные условия, - комментирует продюсер проекту и основательница UP UA Studio Полина Герман.

- "Киновернисаж" возвращает лучшие фильмы украинского кино последних лет зрителю. В программе - игровое массовое кино, авторские фильмы, которые боролись за призы на фестивалях, фильмы режиссеров-дебютантов, которые признаны творческой победой, детское и документальное кино. Для нас важно качественно популяризировать украинское кино, ведь мы и сами снимаем фильмы. Хотим, чтобы украинских актеров и режиссеров легко узнавали, чтобы они стали настоящими звездами, как голливудские. Чтобы зритель любил и смотрел украинское кино. Все показы бесплатные, так это даст возможность многим выбрать себе фильм по душе и просмотреть его на большом экране в нашем кинотеатре ".

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Фильмом-открытием станет дебютная игровая картина Антонио Лукича "Мои мысли тихие". Это один из самых громких украинских фильмов 2019 года. Картина получила призы на фестивалях в Карловых Варах и Одессе.

Украинский киноакадемия назвала трагикомедию "Мои мысли тихие" лучшим фильмом.

Звукорежиссер 25-летний Вадим получил задание из Канады записать голоса закарпатских животных и птиц. Нужны для видеоигры "Ноев ковчег". Канадские не подходят - слишком довольны. Украинский - тревожные, как предчувствуют Большой потоп. После успешного выполнения сможет поехать работать за океан. В командировку отправляется с матерью. Она тоже собирается эмигрировать - невестой в Италию, по сюжету.

Лента также "Золоту Дзиґу" в номинациях "Лучший сценарий", "Открытие года" и "Лучшая женская роль" - Ирма Витовская.

На "Киновернисаж под открытым небом" фильм представит съемочная группа.

Началом сеанса в 20:30.

"Киновернисаж под открытым небом" будет работать до 15 сентября ежедневно.

В июле покажут такие фильмы: "Запрещенный", "Неприятность на 5 baksiv", "Когда падают деревья", "Фокстер & Макс", "Припутни", "Герой моего времени".