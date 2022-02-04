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пятница, 04 февраля 2022 18:32

Барских выпустил новую песню "No Exit" в рамках социального проекта Recycling
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Певец Макс Барских выпустил новую песню "No Exit" в рамках социального медиа-проекта Recycling. Артист впервые за 15-летнюю карьеру делится личной историей отношений с допингами, которые имели место и в его жизни.

Первый сингл No Exit из цикла Recycling показывает яркий мир сомнительных удовольствий, проявляющийся ловушкой и часто ведущий к тупику.

Макс Барских поднимает тему допингов в новом треке No Exit
Фото: Георгий Заря
Обложка сингла
В Recycling Барских будет высказываться на темы, пережившие на собственном опыте
В Recycling Барских будет высказываться на темы, пережившие на собственном опыте
Барских делится личной историей отношений с допингами

"В наше время музыка, фэшн, кино часто романтизируют наркотики, создавая вокруг них ореол таинственности, особого "настроения" и прелести желаемых вечеринок. Все чаще я слышу, как в обществе обсуждают разделение на более или менее сильные наркотики, тот или иной эффект от их. Для меня они все одинаковые, потому что в конце всегда наступает пустота. В свое время я выбрал жизнь и смог отказаться от псевдоудовольствий. Это было одно из лучших решений, которым я горжусь", — прокомментировал артист.

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Новая композиция сопровождается fashion видео, режиссером которого выступили Алан Бадоев и Trent Pazl, а все образы героев взяты из дебютной коллекции бренда артиста Industrial Habits by Nick Vangard.

В декабре 2021 года Макс Барских объявил о запуске арт-пространства – экспериментальной лаборатории, благодаря которой 2022 год обещает стать максимально плодотворным в контексте социально-музыкального контента. Первой темой Recycling стала проблема семейного насилия и личной истории Барских.

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04
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