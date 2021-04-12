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понедельник, 12 апреля 2021 14:13

Автора стошнило, когда он описывал сцену смерти героини

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12 апреля 1857 года в парижском издательстве Мишеля Леви опубликовали роман "Мадам Бовари" французского писателя Гюстава Флобера.

Французская мещанка Эмма вышла замуж за врача Шарля Бовари. Ей становится скучно в браке, потому что она выросла на романтических книжках. По сюжету - начинает изменять мужу.

Идею романа и стиль написания 30-летнему Флоберу подсказали друзья. До этого он пробовал писать философские поэмы. Близкий друг напомнил Гюставу историю жизни Дельфины Деламар, которая вышла замуж за нелюбимого вдовца-врача. От скуки заводила романы и тратила деньги мужа. Когда же запуталась в долгах и многочисленных отношениях, покончила жизнь самоубийством.

Работа над "Мадам Бовари" продвигалась медленно. Иногда Флобер писал, не вставая из-за стола по15 часов в сутки. Чтобы написать идеальное произведение, перечитал все романы, которые читала и Эмма Бовари. Изучал симптомы отравления мышьяком, чтобы правдоподобно описать сцену смерти героини.

"Когда описывал сцену отравления мышьяком, так вжился в образ, что мне стало плохо. Меня стошнило на стол", - жаловался друзьям писатель.

Автор: Pinterest
  В драме 2014-го, по роману французского писателя Гюстава Флобера, мадам Бовари воплотила австралийская актриса Миа Васиковска.
В драме 2014-го, по роману французского писателя Гюстава Флобера, мадам Бовари воплотила австралийская актриса Миа Васиковска.

До издания романа его отрывки публиковались в журнале "Парижский обозреватель". Н сюжет возмутил читателей. Решили, что произведение пагубно влияет на добропорядочных женщин. В результате издателя, редактора и писателя обвинили в "оскорблении общественной морали, религии и благопристойности". Впоследствии оправдали. Это послужило своеобразной рекламой "Мадам Бовари". Роман настолько имел успех, что его несколько раз переиздавали. Но все эти события, все же, подорвали репутацию Флобера. Из-за травли в прессе он стал отшельником и почти не выходил из имения, где жил с матерью.

В 2007 году провели опрос 125 современных популярных авторов, с просьбой назвать их любимые литературные произведения. Результаты опроса собрали в книге The Top Ten. Роман "Мадам Бовари" был назван вторым после романа Льва Толстого "Анна Каренина". "Мадам Бовари" также заняла 46-е место в рейтинге 100 лучших книг всех времен журнала Newsweek.

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Дата
12
апреля

Автора стошнило, когда он описывал сцену смерти героини

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