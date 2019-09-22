Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

25 сентября 1932-го родился всемирно известный украинский певец Анатолий Соловьяненко. Его называли украинским соловьем и одним из лучших теноров в мире. Он выступал на сценах "Метрополитен-опера", "Ла Скала", Большого театра. Ему предлагали остаться в Италии и России, но сердце Анатолия Борисовича навсегда было отдано Украине. 30 лет он прослужил в Национальном театре оперы и балета.

Предлагаем интересные факты о нем.

Родился он в Донецке, в шахтерской семье. У него в семье музыкальными были и отец, и мама. Они и за столом пели, и в самодеятельности - у них в селе были импровизированные постановки "Наталка-Полтавка", "Сватовство на Гончарiвцi". Мама - Ольга Ивановна рано умерла - в 43 года. Анатолия воспитывал его дедушка, Борис Степанович.

После окончания средней школы поступил в Донецкий политехнический институт, где окончил аспирантуру и работал преподавателем на кафедре инженерной геометрии. Все эти годы совершенствовал вокальное искусство.

В 1962 году певец был принят стажером в Государственный академический театр оперы и балета имени Т.Г. Шевченко. Вскоре победа в конкурсе молодых вокалистов дала ему право стажироваться в миланском театре "Ла Скала. В сезоне 1977/1978 годов он участвовал в 12 спектаклях" Метрополитен-опера ", США. За 30 лет работы в Национальном театре оперы и балета исполнил 17 оперных партий, записал 18 грампластинок (арии, романсы, песни).

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Свободно владел итальянским языком. Пласидо Доминго и Лучано Паваротти считали, что мастерство Соловьяненко не уступало их собственным. Он был одним из немногих украинских певцов, таких как Владимир Мишуга, Соломия Крушельницкая, Борис Гмыря, Иван Козловский, Евгения Мирошниченко, благодаря которым мир узнавал об украинской культуре, о несравненной красоте песенного творчества украинского народа.

Где бы Соловьяненко не выступал с концертами, он непременно включал в свой репертуар украинские народные песни. "Выполняя народную песню с эстрады, - говорил он - я пропагандирую ее, хочу привлечь к ней внимание людей, и пока хватит сил, я не отступлюсь от этой задачи. Украинскую песню прекрасно понимают во всем мире. У каждого народа песня выражает те же чувства, что и у нас, - любовь к родине, к девушке, к матери, к природе ... Недаром говорят, что песня не имеет границ".

Будущей жене Соловянеко Светлане едва исполнилось двадцать, когда они познакомились.

"Это было на работе, а Политехническом институте. Я была лаборанткой на кафедре, а он преподавателем. Мы жили в одной стороне, куда ходил один-единственный трамвай. Ехать надо было минут 30, и мы частенько оказывались там вместе. Я хорошо помню день, когда он впервые открыто обратил на меня внимание. Это было 8 Марта 1962 года. Кстати, в то время это был рабочий день. Толя принес мне шикарный букет цветов и предложил проводить домой. Для меня это было полной неожиданностью. Но я быстро отказала всем своим кавалерам и согласилась. И на полпути Толя вдруг говорит, что он забыл кого-то поздравить, желает мне провести приятно вечер и уходит. Помню, я остановилась посреди центральной улицы Донецка в полной растерянности. Даже сейчас, вспоминая об этом, разволновалась. Так вот: в тот вечер он таки позвонил мне и пригласил в кино. Как сейчас помню, мы смотрели фильм "Человек-амфибия". Потом стали встречаться. Я знала, что Толя безумно увлечен пением. 10 лет он занимался индивидуально с преподавателем. А когда мы стали встречаться, он уехал в Киев на смотр художественной самодеятельности и имел там колоссальный успех. Это было как взорвавшаяся бомба. Его сразу пригласили стажером в Киевский оперный театр, а затем, а Москве на отборочном туре он получил право на поездку и учебу в Италии. Так началась его карьера. Я же к тому времени поступила на первый курс Политехнического института. Помню, он вернулся из Италии, приехал ко мне домой и сказал: "Светлана, я хочу на тебе как можно скорее жениться". Через два года мы уже переехали в Киев.

До того, как переехали в Киев, у нас даже не было своей квартиры. А здесь Соловьяненко сразу предложили квартиру недалеко от Киево-Печерской лавры. Но, по правде говоря, бытовые проблемы нас мало интересовали. Как раз в это время Анатолий принял участие в конкурсе "Неаполь против всех" и с песней "Подмосковные вечера" стал лучшим среди иностранных исполнителей. Ему сразу предложили миллионное турне. Надо было проехать с концертами по всем столицам мира и в самом конце получить миллион долларов. Мне как жене предложили тоже участвовать в этом турне. Однако когда мы обратились в Госконцерт, а те видимо, в ЦК партии, нам в выезде отказали. Видимо, боялись, что мы, так как у еще не было детей, станем невозвращенцами.

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Соловьяненко никогда не пел на застольях - это было исключено. "Он относился к пению как к профессии и не позволял под бокал или под рюмку хлопнуть себя по плечу и сказать:"Толик, спой! ". Дома, когда распевался, и то закрывался в комнате. А чтобы на какай-то свадьбе или на природе, за шашлыком. Не было такого, не помню", - из воспоминаний сына Анатолия.

Анатолий Соловьяненко никогда не спел ни одной коммунистической песни и никогда не был членом коммунистической партии, а не посещал политзанятий. Когда спросили, почему, ответил: "Я занимаюсь дома". Самое интересное, что он действительно занимался! И историю партии знал досконально. Но и многое другое знал во время стажировки в Италии благодаря тому, что выучил итальянский язык, прочитал много литературы, запрещенной в Союзе. И несмотря на то, что не был в партии, стал народным артистом СССР и лауреатом Ленинской премии. А в 80-м году только двум беспартийным ее присудили - Анатолию Соловьяненко и Аркадию Райкину, это беспрецедентный случай.

Премию передал в Фонд мира.

"Анатолий всегда говорил: не в деньгах счастье. И я его всегда в этом поддерживала. Помню, в 1980 году Анатолий получил Ленинскую премию, а это 10 тысяч рублей. Колоссальные по тем временам деньги. Так получилось, что об этом он узнал в больнице, где лежал с подозрением на самую страшную болезнь. Но, слава Богу, оказалось, что это просто дает о себе знать старое воспаление легких. А я в это время была на последнем месяце беременности нашим младшим сыном Анатолием. Помню, он мне позвонил и сказал: "Светлана, я хочу отдать все деньги в Фонд мира", и я не задумываясь ни на минуту, с ним согласилась. А мы тогда только въехали в новую квартиру, делали ремонт, влезли в долги. Но это было неважно. Мы тогда наивно полагали, что должны отдать эти деньги. Да и до последнего своего дня Анатолий считал, что добро всегда побеждает. Что ничего не проходит даром.

Соловьяненко пережил войну, когда их семью вывозили в эвакуацию. Была очень холодная, студеная зима, простудился и заболел его брат, а потом по дороге умер. И он решил так: "Хочу, чтобы мои дети жили в мире, потому что ничего страшнее войны не видел".

В доме певца никто никогда не курил, поэтому Соловьяненко не только не увлекался сигаретами, но и не дышал табачным дымом. Абсолютно спокойно относился к спиртному, мог выпить за обедом бокал красного вина к мясу или белого - к рыбе, и все. А летом, на даче, когда был сезон раков, мог кружку пива себе позволить, но пьяным его никто никогда не видел.

Ежедневно Анатолий Борисович занимался дыхательными и вокальными упражнениями, и так было всю жизнь, независимо от того, надо было ему выходить на сцену или нет. В этом, собственно, и был секрет его творческого долголетия и той формы, которую он до последних дней имел. Полчаса зарядки, специального набора физических упражнений, придуманного им самим, час работы над дыханием и столько же - над голосом. Практически не ел мяса, только овощи, фрукты и рыбу. Не жаловался на сердце, но при вскрытии у Анатолия Соловьяненко обнаружили несколько микроинфарктов.

Дружил с итальянской "звездой" Джиной Лоллобриджидой. Они познакомились еще в шестидесятые годы, когда Анатолий учился в Италии, и с тех пор они друг другу писали. После распада Советского Союза Джина приезжала в Киев, и была у него в гостях.

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У Анатолия Борисовича была хорошая коллекция альбомов по изобразительному искусству. Он говорил: "Я никогда не стану настолько богатым, чтобы повесить произведения выдающихся живописцев у себя в квартире, но это не повод не знать их и не увлекаться".

Всегда в него были "волги" - 21-я, 24-я, потом, в конце 80-х, появился "вольво". А в последние годы перед смертью он не садился за руль - ездил в троллейбусе, трамвае, много гулял по городу.

Анатолия Борисовича приглашали в Москву. Предлагали прекрасные условия, любую квартиру. Семья даже ездила, смотрела. Но певец сказал: "Чужой город. Я не смогу здесь жить".

"Я видела, как Анатолий все время искал повод, чтобы отказаться. Наверное, он любил свою родину больше, чем она любила его. Мы могли выехать и в Италию, прекрасно зарабатывать, там выходили диски мужа. Но муж говорил, что его сердце навсегда отдано Украине. Понимаете, корнями он был здесь. Особенно любил свой Козин", - из воспоминаний жены.

У Анатолия Борисовича - два сына - Андрей и Анатолий. Старший живет и занимается бизнесом в Канаде. Анатолий - народный артист Украины, главный режиссер Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т. Г. Шевченко в Киеве.

"Однажды он мне даже сказал:"Света, нам надо было не этим заниматься. Я так жалею, что у нас только два сына". Он очень хотел дочку , - говорила Светлана Соловьяненко.

Анатолия Борисовича ни стало 29 июля 1999-го. Певец умер от инфаркта на своей даче в селе Козин, что в 30 км от Киева. Ему было 66 лет.

"В то утро, когда это случилось, он проснулся в замечательном, как редко бывало в последнее время, настроении. И говорит: "Я собираюсь поехать на дачу, наведу там порядок, уберу и буду дожидаться вашего приезда". На следующий день к нам на дачу должен был приехать посол Италии в Украине, наш посол в Италии. Мы собирались провести там выходные, жарить шашлыки. Я сказала: "Толя, давай я отвезу тебя". Последние три года Анатолий не садился за руль. Он ответил: "Я не хочу. Лучше поеду автобусом". У Толи никогда не было звездной болезни. Я все-таки довезла его до автобуса. Он поцеловал меня и сказал: "Жду тебя завтра, не задерживайся". И все", - вспоминала последнюю встречу с мужем жена Светлана. - Анатолий сходил на реку Козинка, покатался на водных лыжах. Вернулся домой, лег на кровать и ... умер. Не выдержало сердце .

"Сейчас я понимаю, что мой первый порыв похоронить Анатолия Борисовича в Козине был правильным. Ему были чужды суета, помпезность. Нам сразу предложили место на Байковом кладбище, но я всегда знала, что покой он обретал только у себя на даче в Козине. Теперь Анатолий Борисович лежит под высокой сосной, в замечательном, спокойном месте. Каждый цветок, положенный на его могилу, умирает своей смертью, никто их не забирает. Люди, проходя мимо могилы, останавливаются", - вспоминает она.