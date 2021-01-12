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вторник, 12 января 2021 14:30

Американские кинокритики назвали лучший фильм 2020-го

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Американские кинокритики назвали лучший фильм 2020-го
Американская актриса Фрэнсис МакДорманд в фильме "Земля кочевников" играет женщину, которая в фургоне путешествует по штатам Среднего Запада США. Нанимается на временные низкооплачиваемые работы - упаковщицей на складе, уборщицей на стоянке для жилых трейлеров, работницей фастфуд-ресторана. Фото: IMDB

Национальное общество кинокритиков США назвало "Землю кочевников" лучшим фильмом 2020 года. Также получили награды режиссер ленты Хлоя Чжао, оператор Джошуа Джеймс Ричардс и исполнительница главной роли Фрэнсис МакДорманд.

В 2011-м из-за экономического кризиса фабрика гипсокартона закрыла предприятие и моногород Эмпайр в штате Невада. Работница 60-летняя Ферн потеряла жилье и работу. В своем фургоне отправляется в путешествие по Соединенным Штатам, по сюжету.

В основе ленты - книга "Номадленд. Выжить в Америке XXI века" журналистки Джессики Брудер. 3 года исследовала жизнь пожилых американцев, которые становятся современными кочевниками. Передвигаются по стране в трейлерах в поисках работы.

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Лучшим иностранным фильмом стал румынский "Коллектив". Рассказывает про журналистское расследование мошенничества в области здравоохранения, коррупции и госуправления. Ленту выдвинули от страны на "Оскар".

"Землю кочевников" демонстрировали в международной программе 4-го Киевской недели критики, что состоялась в октябре 2020 года.

"Суть фильма проговаривает главная героиня: I'm not homeless, I'm houseless (у меня нет жилья, но есть дом. - Gazeta.ua). Не называет себя бездомной. Ее дом - это пространство, которое под себя подстраивает. Быть в пути - органично для Ферн. Это ее независимость. МакДорманд показала внутренний стержень и достоинство своей героини. Она одинока, но это ее выбор, - говорит кинокритик Дарья Бадьер. - Лента пересматривает так называемую американскую мечту. Героиня является антиподом этого понятия. Возможно, здесь есть прогноз на будущее. Экономическое положение будет ухудшаться. Больше людей будут беднеть. Для части из них это конец капитализма или по крайней мере его перерождение. В изображенном стиле жизни нащупывается что-то новое. Со знакомой украинцам самоорганизацией и взаимопомощью".

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