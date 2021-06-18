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воскресенье, 20 июня 2021 10:00

Акула-убийца привнесла новую бизнес модель

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20 июня 1975 состоялась премьера фильма "Челюсти" режиссера Стивена Спилберга. Триллер про акулу-убийцу собрал в прокате более $ 470 млн - $ 2,3 млрд на сегодняшние деньги. Стал одним из самых кассовых фильмов ХХ века.

В основе "Челюстей" - одноименный роман американского писателя Питера Бенчли. Опубликованная в 1974 году книга продержалась 44 недели в списке бестселлеров и в течение года разошлась тиражом в 5,5 миллионов экземпляров.

Курортный городок Эмити начинает терроризировать 8-ми метровая белая акула-людоед. Но, невзирая на смертельную опасность, мер не желает срывать курортный сезон и это приводит к увеличению количества жертв. Когда ситуация становится критической, единственной надеждой на спасение становятся шериф, рыбак и ученый-океанолог, которые отправляются на охоту за акулой, по сюжету.

Прототипом истории стали атаки акул в штате Нью-Джерси 1916-м. Морские хищники в течение двух недель убили пятерых отдыхающих и остановили курортный сезон региона, жившего за счет туристов. Действие экранизации перенесли в вымышленный городок на Атлантическом побережье. Снимали на острове Мартас-Виньярд в штате Массачусетс.

Студия Universal Pictures выкупила права на экранизацию еще до публикации романа и имела на будущий фильм большие планы. Однако, процесс съемок с самого начала сопровождали сложности. Сначала режиссером "Челюстей" назначили Дика Ричардса, но после того, как во время встречи с продюсерами он постоянно называл акулу китом, те решили поискать более внимательного постановщика. Со Стивеном Спилбергом продюсеры Дэвид Браун и Ричард Занук уже сотрудничали: в 1974-м это был полнометражный дебют режиссера, драма "Шугарлендский экспресс". Принял участие в основной конкурсной программе 27-го Каннского кинофестиваля.

Автор: Фото: IMDb
  Для фильма создали 3 механических акулы: для съемок справа и слева, а также для съемок в полную величину
Для фильма создали 3 механических акулы: для съемок справа и слева, а также для съемок в полную величину

Водные сцены в "Челюстях" снимали на натуре - в океане. Однако, из-за отсутствия соответствующего опыта съемки затягивалась. Механические акулы в воде часто не работали как следует. Влажность и соль быстро снашивали их детали. Решили как можно реже показывать хищника в кадре, компенсируя напряжение с помощью монтажа и музыки. В 1976 году, на 48-й церемонии вручения премии Оскар, "Челюсти" получили награды за лучший саундтрек, звук и монтаж.

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Летом 1975 года более 67 миллионов зрителей в США посетили сеансы фильма "Челюсти". О картине одобрительно отзывалась критика.

Boston Magazine отмечали, "Лента цепляет с первых минут и не отпускает", - писал кинообозреватель журнала Boston Magazine. "Последний час фильма это жуткая и захватывающая история, подобных которой ранее не было на экранах", - отмечали в The Hollywood Reporter.

Благодаря "Челюстям" Стивен Спилберг стал популярным, а Голливуд получил новую бизнес-модель. Базируется на выпуске летних блокбастеров - ярких экшн-фильмов с простым сюжетом, которые сопровождают активной рекламной кампанией и демонстрируют в большом количестве кинотеатров. До середины 1970-х студии не планировали прокат дорогих масштабных фильмов на лето из-за опасений, что ленты не окупятся во время сезона отпусков. Но новые времена диктовали новые требования, и для того, чтобы сделать кинотеатры переполненными и летом, голливудским боссам пришлось рискнуть. "Челюсти" стали феноменом благодаря Стивену Спилбергу - и благодаря тому, что продюсеры Universal Pictures предоставили молодому режиссеру творческую свободу.

В день премьеры "Челюсти" начали свой прокат с 409 экранов в США и 60 в Канаде. Через два месяца, показ фильма проходили уже более чем 950-ти кинотеатрах.

К сиквелам истории об акуле-убийце Стивен Спилберг уже не вернулся. Пообещал, что действие его следующего фильма будет происходить на суше. В 1977 году на экраны вышла его картина "Близкие контакты третьей степени". Вместе с первым эпизодом "Звездных войн", вышедших в тот же год, начала новую страницу в истории кинофантастики.

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Дата
20
июня

Акула-убийца привнесла новую бизнес модель

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