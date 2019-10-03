Актер-ветеран АТО снимется в патриотическом боевике о добровольцах

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 783
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 4654
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5085
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 468
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3429
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3078
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 972
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7317
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9765
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
1 Просмотров: 3105
Фото
Все фото
5
9
7
3
4
В Киеве пройдет международный фестиваль Jazz Weekend
В Киеве пройдет международный фестиваль Jazz Weekend
Анджелина Джоли напугала фанатов худощавостью на премьере &quot;Малефисенты&quot;
Анджелина Джоли напугала фанатов худощавостью на премьере "Малефисенты"
&quot;С войны возвращается только тело, а голова - только через год&quot; - в книге описали постравматический синдром
"С войны возвращается только тело, а голова - только через год" - в книге описали постравматический синдром
Екатерина Кухар - гадалка, а Поплавский - министр: чем удивит украинская комедия &quot;Большие Вуйки&quot;
Екатерина Кухар - гадалка, а Поплавский - министр: чем удивит украинская комедия "Большие Вуйки"
Впервые в истории агентом 007 стала женщина: фото со съемок бондианы появились в сети
Впервые в истории агентом 007 стала женщина: фото со съемок бондианы появились в сети
Видео
Все видео
Актер-ветеран АТО снимется в патриотическом боевике о добровольцах
Актер-ветеран АТО снимется в патриотическом боевике о добровольцах
"Наши котики": появился трейлер неполиткорректной комедии о Донбассе
"Наши котики": появился трейлер неполиткорректной комедии о Донбассе
Харли Квинн возвращается: появился первый трейлер "Хищных птиц" с Робби
Харли Квинн возвращается: появился первый трейлер "Хищных птиц" с Робби
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Трек украинской группы стал самым популярным на территории России
Трек украинской группы стал самым популярным на территории России
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5085
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 882
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 909
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 720
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
03 октября 2019
Просмотров: 45
Музичний ключ
Не завжди виходить побувати там, куди приїдеш. От уже й приїхав — а стоїш мов перед замкненими дверима, надворі сутеніє, а ключа тобі не ...
четверг, 03 октября 2019 18:04

Актер-ветеран АТО снимется в патриотическом боевике о добровольцах

  Комментировать
Актер-ветеран АТО снимется в патриотическом боевике о добровольцах
В 2021 году выйдет сериал о ветеране АТО. Фото: fakty.com.ua

Украинский телеканал ICTV снимет экшн-сериал под названием "Доброволец" с актером-ветераном АТО Олегом Шульгой в главной роли.

В центре сюжета патриотической ленты - доброволец Дмитрий, который возвращается домой с фронта. Он оказался единственным выжившим после обстрела вражескими войсками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наши котики": появился трейлер неполиткорректной комедии о Донбассе

Боец пытается снова адаптироваться к новой жизни на мирной территории, несмотря на травмы. Ветеран продолжает спасать людей даже за пределами фронта. В Киеве готовится теракт и бывший атовец делает все, чтобы спасти столицу от взрыва.

Продюсировать ленту будет Иванна Дядюра и Игорь Кондратюк. Всего запланировано 8 серий патриотического боевика, премьера которого состоится в 2021 году на ICTV.

"Именно через главного героя проходит тема жизни после войны. К нему все время возвращаются воспоминания о боевых действиях и, особенно, о том ужасном моменте, когда в разведке он теряет своих собратьев. Вину за случившееся он возлагает на себя. И только потребность действовать, решать множество вопросов, связанных с безопасностью родных, косвенно его лечат и спасают от посттравматического синдрома", - прокомментировал сюжет сериала режиссер Ахтем Сейтаблаев.

Украинский актер Олег Шульга ранее снимался в сериале "Нюхач" на телеканале ICTV, фильме "Красный", а также воплотил главную роль в фильме "Позывной Бандерас". Актер театра и кино сам участвовал в АТО 2014-2015 годов, поэтому роль в новой ленте для него будет автобиографической.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Актер-ветеран АТО снимется в патриотическом боевике о добровольцах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
октября

Расстреляли командира еврейской воинской части

Украинцы провели масштабный съезд в Праге

Пилот пролетел под мостами в Лондоне

Самое читаемое
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
Трупы на тротуарах и очереди за вещами расстрелянных: Киев в октябре 1941-го
16
 2 Просмотров: 49512
В Раде послали Путина
В Раде послали Путина Просмотров: 48168
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 31294
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
Нардеп Кива занимался в Раде пикантной работой
 2 Просмотров: 24390
Молодожены стали героями фотожаб из-за &quot;горячих&quot; фото
Молодожены стали героями фотожаб из-за "горячих" фото
10
 Просмотров: 15318
Культура
Российский режиссер снимет фильм по мотивам украинской игры S.T.A.L.K.E.R.
Российский режиссер снимет фильм по мотивам украинской игры S.T.A.L.K.E.R. Просмотров: 135
Сенцов в Киеве представит написанную в заключении книгу
Сенцов в Киеве представит написанную в заключении книгу Просмотров: 45
Хор Киевского метрополитена выступит на премьере фильма о коммунальщиках
Хор Киевского метрополитена выступит на премьере фильма о коммунальщиках Просмотров: 36
Карикатура украинского иллюстратора стала обложкой британского журнала The Guardian Weekly
Карикатура украинского иллюстратора стала обложкой британского журнала The Guardian Weekly Просмотров: 531
Хиты Каннского и Венецианского кинофестивалей покажут в Киеве
Хиты Каннского и Венецианского кинофестивалей покажут в Киеве Просмотров: 90
Больше всего комментируют
12
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
7
Если Зеленский уважает страну, должен уволить Мендель - журналист
4
Партия Медведчука поддержала Зеленского
4
Сколько украинцев считают Россию агрессором
2
Националисты бросили вызов Зеленскому - обещают долгосрочные акции протеста
Голосов: 1436
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua