Актер-ветеран АТО снимется в патриотическом боевике о добровольцах

В 2021 году выйдет сериал о ветеране АТО. Фото: fakty.com.ua

Украинский телеканал ICTV снимет экшн-сериал под названием "Доброволец" с актером-ветераном АТО Олегом Шульгой в главной роли.

В центре сюжета патриотической ленты - доброволец Дмитрий, который возвращается домой с фронта. Он оказался единственным выжившим после обстрела вражескими войсками.

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Боец пытается снова адаптироваться к новой жизни на мирной территории, несмотря на травмы. Ветеран продолжает спасать людей даже за пределами фронта. В Киеве готовится теракт и бывший атовец делает все, чтобы спасти столицу от взрыва.

Продюсировать ленту будет Иванна Дядюра и Игорь Кондратюк. Всего запланировано 8 серий патриотического боевика, премьера которого состоится в 2021 году на ICTV.

"Именно через главного героя проходит тема жизни после войны. К нему все время возвращаются воспоминания о боевых действиях и, особенно, о том ужасном моменте, когда в разведке он теряет своих собратьев. Вину за случившееся он возлагает на себя. И только потребность действовать, решать множество вопросов, связанных с безопасностью родных, косвенно его лечат и спасают от посттравматического синдрома", - прокомментировал сюжет сериала режиссер Ахтем Сейтаблаев.

Украинский актер Олег Шульга ранее снимался в сериале "Нюхач" на телеканале ICTV, фильме "Красный", а также воплотил главную роль в фильме "Позывной Бандерас". Актер театра и кино сам участвовал в АТО 2014-2015 годов, поэтому роль в новой ленте для него будет автобиографической.