Актер "Дизель шоу" впервые вышел на сцену после ДТП

Актер и художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов впервые появился на сцене после аварии 20 октября.

Выступил в Киеве 15 и 16 декабря. На сцене был вместе с театром "Квартет И". Вышел на сцену в постановке "... в Боренько чего-то нет", сообщает Kino.nik.

Крутоголов получил приглашение за несколько дней до представления. Для участия в постановке актер отказался от костылей. С их помощью передвигался после аварии.

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"Сцена лечит, как никто другой. Не чувствовал боли этих 2 дня. А мой реабилитолог сказала:" С вами произошло что-то действительно невероятное". Это то, что мне было нужно", - говорит Крутоголов.

20 октября в ДТП под Киевом погибла Марина Поплавская - актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу". Автобус с актерами столкнулся с грузовиком.