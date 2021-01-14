Нас хочуть знищити чи таки порятувати

– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти?

Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про нелогічність і суперечливість дій влади Зеленського в умовах пандемії. Я віджартувався: вони й самі не знають. Куди вивезе.

Вони ж не керують – сценарій фільму пишуть. Накидали сторінку, почали знімати – погано йде. Не вгадали ні з прем'єром, ні з урядом. Зіжмакали й викинули, переписали. Знімають за новою сторінкою – знову не те. "Не те" у них і з економікою, і з кадрами, і з бюджетом, і з усіма реформами вкупі.

Тотальне "не те" з пандемією. Тицяння пальцем у небо: зупинка країни без приводу, карантин вихідного дня, інтелектуальний локдаун, з десяток варіантів нового і стільки ж дат його початку. А між ними – поштучне виловлювання порушників маскового режиму Новорічної ночі і стотисячне цілування на державному рівні просякнутих смертельним вірусом мощів харківського наперсточника. Блокування театрів і напівпорожніх бібліотек і шоу "Кварталу 95" для трьох тисяч глядачів палацу "Україна" під охороною Нацгвардії. Під вечірні "добрі новини" з президентського кінозалу і ранкову статистику про наступ вірусу.

Наприкінці року пастухи вітчизняного ковіду, щоправда, трохи пригасли. Гримнула новина: є вакцина! США, Велика Британія, ЄС, Австралія, низка інших країн почали ­закупівлі. Лондон замовив 350 мільйонів доз у семи розробників. Розпочали щеплення європейські сусіди. Ізраїльтяни перший мільйон своїх громадян встигли вакцинувати до кінця грудня.

Незручна ситуація для українських владців. Вони й масштабів біди ще не заміряли, ледь-ледь із тендерами на апарати для вентиляції легенів визначилися. А світ уже щеплюється. Бубоніти далі про тести – все одно що замість президентських шат вбратися в концертний костюм і знову вийти до рояля. Сором, учорашній день.

От і впали показники захворювання. Не коронавірус відступив – інтерес до тестів послабшав. Та й кишені українців не бездонні, а безкоштовних тестів "майстри спорту" для всіх не закупили. Затишшя перед бурею.

Covid-19 може зупинити тільки вакцина. А її найближчим часом не буде.

В інтерв'ю американській The New York Times Володимир Зеленський поскаржився: Україна втратила позиції "у світі та Європі, з точки зору пріоритетності країн". І не входить до списку тих, які першими отримають рятівні препарати. Він не пояснив чому. Проте ім'я винуватця давно відоме.

Це вдома можна свій провал перекрити прикольним відосиком або фантазіями про Діснейленд у стилі Остапа Бендера. А у відносинах із Заходом це не проходить. Там пам'ятають, як зелена влада на початку пандемії розпродала державні захисні резерви. Як потім жебрала по світу медичні маски, а випросивши, продавала співвітчизникам за захмарними цінами. Не забули і про гроші, виділені на боротьбу з коронавірусом, які Зеленський із компанією перекинув на будівництво доріг. Замість звіту про використання їхніх коштів європейці отримали звістку: куратор "Великого будівництва" придбав перед Новим роком маєток за 10 мільйонів гривень.

Зеленський втратив довіру. Як давати дефіцитні ліки, не маючи певності, що вакцина піде на порятунок українців? Що зелена влада знову не захоче зробити ґешефт на світовому дефіциті?

Реальність сумна: Україна отримає зразки європейської вакцини під осінь. У гурті найбідніших країн. Хоч би скільки Зеленський вдавав гнучкого, який примудриться "якось потрапити у пріоритет країн", перетворення майстра спорту боротьби з коронавірусом на дипломатичного акробата буде не менш провальне, ніж похід артиста у президенти. На нашу з вами смертельну біду