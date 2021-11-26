Майдан був очищенням

 
Ексклюзивы
1/5
"Будешь и дальше лгать о вагнергейте?" - под пресс-марафоном президента требуют отставки Ермака
"Будешь и дальше лгать о вагнергейте?" - под пресс-марафоном президента требуют отставки Ермака
1 Просмотров: 855
Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян
Водитель фуры, раздавившей легковушку с пассажирами, был пьян
Просмотров: 2628
"Люди сходят с ума. Хлеб – это все, а его нет". Джерри Берман описал геноцид украинцев
"Люди сходят с ума. Хлеб – это все, а его нет". Джерри Берман описал геноцид украинцев
Просмотров: 603
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
"Коломойский сядет. Зеленский сдаст его с потрохами" – Данилюк
Просмотров: 1278
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Польша выплачивает солидные деньги на украинских детей: какие условия получения
Просмотров: 3492
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
"Муж избивал так, что соседи за год вызвали полицию 19 раз": жертвам насилия будут выплачивать по $5 тыс.
Просмотров: 621
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
"У меня любовников больше, чем у Элизабет Тейлор. Причем обоих полов". Фредди Меркьюри запретил разглашать место своего погребения
Просмотров: 1863
"Проклинают всех!" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
"Проклинают всех!" - англичанин побывал на строительстве моста на Донбассе
Просмотров: 1773
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
1 Просмотров: 612
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
3 Просмотров: 9594
Интервью
1/5
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 2286
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3564
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4797
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1539
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
26 ноября 2021
Просмотров: 18
Майдан був очищенням
В останні дні помаранчевої революції мене образили. Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: ...
пятница, 26 ноября 2021 17:00
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Писатель

Майдан був очищенням

  Комментировать

В останні дні помаранчевої революції мене образили.

Майдан того дня буяв прапорами. Люди вітали одне одного. Майдан був усміхненим і щасливим: перемога! І саме в ці хвилини пролунало: "Завтра видаватимуть посвідчення, приходьте всі!"

Майдан 2004 року був очищенням. Сюди йшли, щоб віддати, поділитися найкращим у душі й на серці, підтримати гривнею СВОЮ революцію. І от тепер у чисте райське яблуко чиїмось дурним експромтом запустили підступного хробака: з Майдану можна щось винести. Вигоду для конкретного себе. Повернувшись у рідні краї з посвідкою учасника помаранчевої революції.

Захотілося вивернути власні кишені. Впевнитися: там нема грошей і "наколотих апельсинів".

З початком нового століття Європою та світом прокотилася хвиля масових ненасильницьких протестів, що отримали назву кольорових революцій. Бульдозерна – в Югославії, революція троянд – у Грузії, тюльпанова – у Киргизстані та кедрова – в Лівані. Серед них і дві наші – 2004-го і 2014 років. Мирні революції змінили й демократизували політичні режими. Московію ж насторожили й розізлили. Оселили паніку.

Помаранчевий рік став переламним у наших стосунках із Росією. Історична підступність переросла у відкриту ненависть до України. Тоді ж розпочався гарячковий пошук знарядь протидії кольоровим рухам.

Прибічники авторитаризму очікувано пішли шляхом мавпування. Поряд із нашим помаранчевим майданом постав біло-синій антимайдан. Зовні – з усім набором революційних атрибутів. За природою – штучний: на барикади першим вийшов спонсор, замовник акції. Сформулював ідею, найняв польових командирів, забезпечив медійний супровід, купив і завіз масовку. Рушійні складові ненасильницького протесту було жорстко підпорядковано грошам.

Псевдопротести стали найпершою зброєю проти кольорових революцій. До них зверталися і влада для тиску на суспільство, й політичні провокатори для вирішення локальних завдань. Згадаймо так званий майдан Міхо 2017 року, інші спроби створити революційну ситуацію.

Нинішній диверсійний випад проти Польщі з території Білорусі – корінням із кольорової контрреволюції. Путін не вірить у свідомість мас. Він переконаний: усі революції – трояндова, помаранчева, тюльпанова – були оплачені Заходом. Аби вивести з-під кремлівського впливу колись підлеглі країни. Путін мститься. І тим, хто піддався на принади демократії, і колективному Заходу. Намацує слабинки – і б'є. Вивертає гуманістичні досягнення і ставить їх на службу злу.

Ви фетишизуєте мирні вуличні протести – я власними руками влаштую їх у ваших столицях. Сповідуєте беззбройний діалог із суспільством – прекрасно! Водите під мої вікна сотні тисяч незгодних – я і це візьму на карб. І от уже "мирні" зелені чоловічки блокують військові гарнізони в Криму й переганяють півострів у гавань московитів. Захоплюють владні установи на Донбасі і ввергають Україну у війну. Вміло спрямоване цунамі біженців із Сирії затоплює Європу. Під багатомісячним натиском "жовтих жилетів" ледве не падає уряд Франції. За два роки підігріті чоловічками без розпізнавальних знаків "мирні демонстранти" штурмують американський Капітолій. І в Парижі, й у Вашингтоні агресивні настрої підігрівали заслані бойовики, у передових лавах лунала російська мова, а штурми розгорталися за лекалами спецоперацій у Криму й на Донбасі. На примарний експорт кольорових революцій Путін із маніакальною впертістю відповідає реальним експортом тероризму.

Нині він перейшов до прямих погроз війною. Польща – коридор. Лукашенко – дубовий таран. Навезені на територію Білорусі люди – колоди, якими новітній фюрер вимощує криваву дорогу. Європа має або капітулювати, ганебно відкупившись Україною. Або зібратися миром і зупинити країну-терориста, на яку давно перетворилася Московія.

Автор: Сергій ЧИРКОВ, публіцист
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Майдан був очищенням». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Джошуа хочет заставить Усика сдаться в реванше

Запретили агитацию против власти

На корабле затонули наследники престола и аристократы

Самое читаемое
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
15
 2 Просмотров: 15723
&quot;У вакцинах чип. Это гибель души&quot;: сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
11
 3 Просмотров: 9594
Погода на Новый год и Рождество: украинцев шокировали прогнозом
Погода на Новый год и Рождество: украинцев шокировали прогнозом Просмотров: 9135
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
Масштабное ДТП в Харькове: фура раздавила такси вместе с пассажирами
12
 Просмотров: 6409
&quot;Убегайте подальше&quot; - синоптик предупредила украинцев об опасности
"Убегайте подальше" - синоптик предупредила украинцев об опасности Просмотров: 6390
Сергей Чирков
Їм просто позакладало Просмотров: 1503
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці Просмотров: 531
Ніхто в Європі 1 Просмотров: 567
Немає синергії Просмотров: 576
Якщо серійний убивця не дотримає слова Просмотров: 513
Больше всего комментируют
6
Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко
4
Журналистка объяснила, почему ОП так быстро отреагировал на гулянку Зеленского в Карпатах
4
Зеленский обвинил Порошенко и Турчинова
4
Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"
3
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
Голосов: 2606
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть