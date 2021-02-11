Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз

 
Ексклюзивы
1/5
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 108
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 189
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 774
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 162
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 288
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1242
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 396
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 594
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
Инициатива по вмешательству в языковой закон идет от президента
1 Просмотров: 810
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 486
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 162
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 288
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1242
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 432
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 486
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 27
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
пятница, 12 февраля 2021 17:00
Сергей Чирков
Сергей Чирков
Писатель

Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз

  Комментировать

Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос:

– Яшенько, тобі час додому!

Хлопчик задирає голову:

– Мамо, я що – замерз?

– Ні, ти хочеш їсти!

Анекдот не так смішний, як сумний. Є тип людей, яких усе життя треба вести за руку. Тлумачити бажання, орієнтувати в навколишньому світі. Ними легко маніпулювати. На жаль, вони часто опиняються на політичній верхотурі. Кому мана підсобить, кому – мара. Або, як у нашому випадку, добрі люди. Яким зручніше гукати у вікно, ніж світитися на неспокійному владному подвір'ї.

Хто тільки не прочиняв цієї кватирки протягом останніх двох років! І власник потужної телевізійної імперії, і численні друзі, і відверті вороги. Усіх слухав наш президент. І був переконаний: усе робить правильно. Адже близькі та рідні люди не радитимуть теплої куртки, коли хочеться їсти. А ми з вами з тривогою чи й із жахом спостерігали за наслідками, щодня втрачаючи надію на просвітлення верховної голови.

На початку лютого сталося. Чи то просвітлення, чи до керівної кватирки дістався, нарешті, хтось притомний. Володимир Зеленський указом припинив діяльність низки телевізійних каналів, які вели підривну діяльність на користь країни, що окупувала Крим і ввела війська на Донбас. Ваги рішенню додало те, що фактичним власником каналів "112 Україна", NewsOne та Zik вважається путінський кум.

Ляпас московити та їхні інформаційні посіпаки отримали нібито одразу після розмови нашого міністра закордонних справ із держсекретарем США. Інші аналітики наголошують на бажанні завоювати прихильність президента Джо Байдена, від якого залежить не лише рівень підтримки у військовому протистоянні з Московією, а й тривалість перебування нашого верховоди біля керма. Так чи інакше, за океаном потужний антимосковський випад помітили, заява звідти прилетіла однозначна: "США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності".

Вперше за майже два роки Україна зраділа діям свого президента. Хоча і з пересторогою. Попри мляву реакцію Кремля, зайнятого внутрішніми проблемами, немає певності, що Зеленський не зупиниться. Ситуація вимагає слідом за телевізійними каналами забрати у друзів Путіна YouTube, а самих власників притягнути до відповідальності за ведення підривної діяльності в умовах війни. Давно наспів час наступити на хвіст московським симпатикам і на всеукраїнських каналах "Інтер" та "1+1".

Рішення логічні й очевидні. Проте скільки їх, логічних і очевидних, було згаяно чи проігноровано. Тож головні сподівання все-таки на кватирку і притомних людей біля неї. З однозначними командами. Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз. І про наслідки для здоров'я також.

Аби не було, як із британцями. Ті відкрили очі на ворожих агентів у близькому оточенні, а що з ними робити – не сказали, і він жодного не вигнав. І щодо Коломойського з-за океану самі натяки, а що з ним робити, не зрозуміло.

Подейкують, тепер мова буде чіткіша. Он і кіно скоро наспіє – про шпигунів у президентському офісі. Кіно – це добре. Подивишся – й одразу зрозумієш: хто із соратників злив ворогові операцію проти вагнерівців, чи сам де обмовився.

Є у нас із вами надія, є. Головне – не підпускати до кватирки дурнів і ворогів України.

Автор: Сергій ЧИРКОВ, публіцист
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
февраля

В центре Киева построили ядерный реактор

Саакашвили депортировали в Польшу

За политсилу проголосовали 92% избирателей

На Олимпиаде в Лиллехаммере организаторы не могли найти гимн Украины

В Харькове попытались отделиться от Украины

Украинский авиатор установил 2 мировых рекорда

Последний император отрекся от престола

Милошевич предстал перед судом

Самое читаемое
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
Даша Астафьева показала свою грудь с разных сторон
6
 Просмотров: 62750
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
Польская фитнес-модель засветила аппетитные формы в крошечном бикини
6
 Просмотров: 53982
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
Австралийские сестры-серфингистки в бикини зажгли на пляже
11
 Просмотров: 10125
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель
Расстрел военных на пруду: что рассказал единственный уцелевший свидетель Просмотров: 10044
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
Гороскоп на 11 февраля: как надо встречать год Быка
 Просмотров: 9315
Сергей Чирков
Нас хочуть знищити чи таки порятувати Просмотров: 837
Україна не хоче бачити і карати ворогів Просмотров: 621
Чому не вижив Віталій Вільховий? 2 Просмотров: 756
Небезпека – поруч. За квартирною стіною Просмотров: 612
Залишати підмостки доведеться через "пекло" Просмотров: 423
Больше всего комментируют
7
Зеленскому доверяют все меньше украинцев - рейтинг
3
Налог на Google. За что Украине будут платить Facebook и Netflix
3
Суд Киева сделал просп. Бандеры снова Московским
1
Высмеиваю символы романтической любви - художник
1
Мужчина избил школьника до сотрясения мозга
Голосов: 31
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть