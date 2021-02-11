Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз

Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос:

– Яшенько, тобі час додому!

Хлопчик задирає голову:

– Мамо, я що – замерз?

– Ні, ти хочеш їсти!

Анекдот не так смішний, як сумний. Є тип людей, яких усе життя треба вести за руку. Тлумачити бажання, орієнтувати в навколишньому світі. Ними легко маніпулювати. На жаль, вони часто опиняються на політичній верхотурі. Кому мана підсобить, кому – мара. Або, як у нашому випадку, добрі люди. Яким зручніше гукати у вікно, ніж світитися на неспокійному владному подвір'ї.

Хто тільки не прочиняв цієї кватирки протягом останніх двох років! І власник потужної телевізійної імперії, і численні друзі, і відверті вороги. Усіх слухав наш президент. І був переконаний: усе робить правильно. Адже близькі та рідні люди не радитимуть теплої куртки, коли хочеться їсти. А ми з вами з тривогою чи й із жахом спостерігали за наслідками, щодня втрачаючи надію на просвітлення верховної голови.

На початку лютого сталося. Чи то просвітлення, чи до керівної кватирки дістався, нарешті, хтось притомний. Володимир Зеленський указом припинив діяльність низки телевізійних каналів, які вели підривну діяльність на користь країни, що окупувала Крим і ввела війська на Донбас. Ваги рішенню додало те, що фактичним власником каналів "112 Україна", NewsOne та Zik вважається путінський кум.

Ляпас московити та їхні інформаційні посіпаки отримали нібито одразу після розмови нашого міністра закордонних справ із держсекретарем США. Інші аналітики наголошують на бажанні завоювати прихильність президента Джо Байдена, від якого залежить не лише рівень підтримки у військовому протистоянні з Московією, а й тривалість перебування нашого верховоди біля керма. Так чи інакше, за океаном потужний антимосковський випад помітили, заява звідти прилетіла однозначна: "США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені Україною на захист свого суверенітету й територіальної цілісності".

Вперше за майже два роки Україна зраділа діям свого президента. Хоча і з пересторогою. Попри мляву реакцію Кремля, зайнятого внутрішніми проблемами, немає певності, що Зеленський не зупиниться. Ситуація вимагає слідом за телевізійними каналами забрати у друзів Путіна YouTube, а самих власників притягнути до відповідальності за ведення підривної діяльності в умовах війни. Давно наспів час наступити на хвіст московським симпатикам і на всеукраїнських каналах "Інтер" та "1+1".

Рішення логічні й очевидні. Проте скільки їх, логічних і очевидних, було згаяно чи проігноровано. Тож головні сподівання все-таки на кватирку і притомних людей біля неї. З однозначними командами. Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз. І про наслідки для здоров'я також.

Аби не було, як із британцями. Ті відкрили очі на ворожих агентів у близькому оточенні, а що з ними робити – не сказали, і він жодного не вигнав. І щодо Коломойського з-за океану самі натяки, а що з ним робити, не зрозуміло.

Подейкують, тепер мова буде чіткіша. Он і кіно скоро наспіє – про шпигунів у президентському офісі. Кіно – це добре. Подивишся – й одразу зрозумієш: хто із соратників злив ворогові операцію проти вагнерівців, чи сам де обмовився.

Є у нас із вами надія, є. Головне – не підпускати до кватирки дурнів і ворогів України.