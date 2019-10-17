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четверг, 17 октября 2019 15:56

Сестры Михайловы импровизируют джаз на "не девичьих инструментах"

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Сестры Михайловы импровизируют джаз на &quot;не девичьих инструментах&quot;
Сестры Михайловы получили Национальные рекорды Украины, как молодые исполнительницы джаза с импровизацией. Фото: Facebook / Alexandr Mikhaylov

Сестры Михаиловы играют традиционный джаз с импровизацией на духовых инструментах. Побеждают в музыкальных конкурсах и выступают на концертах с коллективами. Соломия Михайлова попала в Национальный реестр рекордов Украины, как самая молодая исполнительница джаза с импровизацией в возрасте 6 лет, 9 месяцев. Играет на трубе. В прошлом году рекорд молодой саксофонистки принадлежал Софии. Ей было 7 лет, 5 месяцев.

"Когда получала рекорд, то очень старалась. Затем очень радовалась. Когда вырасту, то буду музыкантом, наверное. Люблю и играть и петь. У меня есть время на все. Мой инструмент сложный, но мне нравится. Играю на трубе, барабанах, саксофоне , скрипке, тромбоне, фортепиано, маракасах, бубне, флейте и мелодике. Еще занимаюсь танцами. иногда устаю от музыки. Тогда мы с сестрой играем по очереди. Перед выходом на сцену иногда волнуюсь. Во время игры думаю о чем-то хорошем. Когда ошибаюсь, , то не расстраиваюсь и играю собственную импровизацию. Очень хочу хоть раз сыграть с любимым трубачом Владимиром Копоть, потому что его портреты каждый день вижу в музыкальном кабинете и он жив. Мечтаю на конкурсе получить животное в подарок. Например, кролика или кота", - говорит Соломия Михайлова.

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София Михайлова умеет играть на 10 инструментах.

"Саксофон мой любимый инструмент, потому что его преподает мой папа и на нем играет старший брат Ваня. Хочу быть как они. Знаю, что если стараться, заниматься и верить в дело, то все обязательно получится. Я играю более 200 песен на 10 инструментах. Мне нравится импровизировать, у меня получается это делать от души. Музыка не надоедает. После школы родители забирают меня на работу и я там занимаюсь, а они преподают. В 9 или 10 вечера мы идем домой и я учу уроки. Любимые - это музыка, хореография, физкультура и рисование", - говорит София Михайлова.

Девочки занимаются музыкой с двух лет.

"С женой работаем на двух работах музыкальными педагогами. Мои родители заболели. За детьми некому было следить. Пришлось брать с собой на работу, чтобы были под нашим наблюдением. Девочкам на работе понравилось. Сами проявили интерес к музыке. Их игрушками стали инструменты. Мы с женой семья музыкантов в третьем поколении. Девочки начинали заниматься с нами. Сначала играли на блокфлейте, маракасах и детских синтезаторах. Когда Соломия увидела мультик о скрипке, сказала, что будет скрипачкой. Потом увидела саксофон, тоже захотела. Купил ей маленький. В прошлом году убирал в кабинете. Она увидела трубу и решила, что это ее любимый инструмент. Сказала, что уже не хочет скрипку. Пришла к педагогу по скрипке и сказала: "я трубу люблю". София выбрала саксофон. Это не детские и не девчачьи инструменты. В возрасте до 10 лет редко берут детей на духовые инструменты на обучение. Для этого надо сила воли, выдержка и терпение. На них обычно играют взрослые мужчины. На инструменте даже сложно звук выдать из-за большой мышечной нагрузки, а девушки еще и импровизируют. В них талант от Бога", - говорит Александр Михайлов, отец девушек.

Сергей Гоюк собирает кубик Рубика за 12 секунд. Он один из самых молодых в Украине собирателей кубика Рубика на скорость.

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