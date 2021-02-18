Пять способов саморазрушения, которым нас научили в детстве

В токсичной среде ребенок усваивает много ложных представлений о себе, большинство из которых впоследствии принимает за собственные. Фото: pixabay

Вырастить психологически здорового ребенка проще, чем "исправить" искалеченного взрослого. Какие проблемы возникают во взрослом возрасте из-за травмирующего воспитания?

В процессе воспитания многие родители учат детей самопожертвованию и саморазрушению для удовлетворения чужих потребностей. Часто удовлетворение нужд родителей — основная функция, которую выполняют дети. Но это неправильно: родитель должен заботиться о ребенке, а не наоборот. Многие становятся отцом и матерью, не будучи к этому готовыми.

Речь не столько о материальном состоянии, сколько о психологическом и эмоциональном. Взрослые люди, живущие с неразрешенными психологическими проблемами, заводят детей по "неправильным" причинам и наносят им травмы, подобные тем, что сами пережили в детстве, пишет psychologies.ru.

В результате травмирующего воспитания ребенок вырастает склонным к подчинению и зависимым от других. Он превращается во взрослого, который старается всем угодить, не умеет устанавливать личные границы, жертвует своими интересами или разрушает себя.

Пять особенностей воспитания, которые с детства приучают жертвовать благополучием:

1. Недостаток любви и заботы. Во-первых, к этому пункту относятся все случаи неприкрытого физического, сексуального или вербального насилия. Во-вторых, сюда относится скрытое или пассивное насилие, например, отвержение, эмоциональная холодность родителей, насилие над другими членами семьи, создающее губительную среду для ребенка, психологическое давление, манипуляция и ложь. Ребенок усваивает урок: его невозможно любить. Он считает себя плохим, дефектным, недостойным, неважным и неприметным. Он постоянно чувствует угрозу. Последствия такого воспитания могут преследовать до конца жизни.

2. Ложные представления. Родители и другие значимые взрослые внушают ребенку ложные убеждения. Они могут говорить о них явно или подавая пример поведением: "родители всегда правы", "я твой отец/твоя мать/твой учитель, так что я лучше знаю", "семья — главное в жизни", "ты еще маленький", "не будь эгоистом". Ребенок усваивает принцип: главный тот, кто сильнее. Его потребности не важны, он должен удовлетворять чужие нужды. Заодно он понимает, что нельзя ставить власть под сомнение: ребенок должен подчиняться родителям.

Фото: pixabay

3. Нарушенная самооценка и чувство собственной важности. В токсичной среде ребенок усваивает много ложных представлений о себе, большинство из которых впоследствии принимает за собственные. Эти представления начинают определять его самовосприятие. Например, дети усваивают, что они никчемные, что они ответственны за все, что идет не так. Они застревают в состоянии выученной беспомощности. Они чувствуют, что не могут никому доверять и должны все делать сами. Их самооценка зависит от восприятия других людей: "Если я нравлюсь людям, все хорошо. Если я им не нравлюсь, все плохо".

4. Необоснованные ожидания и сценарий "обречен на провал". Многие родители ожидают, что их дети должны быть идеальными, и устанавливают завышенные стандарты. Что бы ни сделал ребенок, его накажут за "провал". На самом деле совершать ошибки нормально. Они необходимы, чтобы ребенок учился и развивался. Тем не менее многим детям родители запрещают ошибаться и сурово карают: наказанием, отвержением, отказом в любви и заботе. Дети вырастают тревожными и невротичными, превращаются в перфекционистов, которые стремятся все довести до совершенства, или, наоборот, теряют мотивацию что-либо делать.

5. Запрет настоящих мыслей и эмоций. Чувства человека передают важную информацию о его среде и благополучии, отражают восприятие реальности и помогают более точно осмыслять и систематизировать информацию об этой реальности. Запрещать детям испытывать определенные чувства и выражать их естественным образом — жестокое преступление. Чтобы подстроиться и выжить в токсичной и потенциально опасной среде, ребенок начинает подавлять свои истинные чувства и мысли. В противном случае он рискует потерять благосклонность родителей. Он учится подчиняться и разрушать себя. Такие дети становятся взрослыми, которые не знают, кто они и что они чувствуют, потому что с детства их заставляли подавлять свое "Я". Иногда значительная часть "Я" теряется навсегда.

Эксперименты Бэрреса Скиннера доказывають, что мы склонны оставаться там, где получаем желаемое хотя бы время от времени. В одном из экспериментов Скиннер посадил трех голодных крыс в клетки с рычагами. В первой клетке каждое нажатие на рычаг всегда давало крысе пищу. Как только крыса это поняла, она занялась другими делами и забыла о рычаге, пока не проголодалась. Во второй клетке нажатие на рычаг ничего не давало, и когда крыса это усвоила, то сразу забыла о рычаге. А вот в третьей клетке крыса, нажимая на рычаг, иногда получала пищу, а иногда — нет. В результате у нее выработалась настоящая зависимость от нажатий рычага. Та же закономерность проявляется и у людей — как в пристрастии к игровым автоматам, так и в отношениях. Механизм здесь достаточно простой. Вы посылаете матери какое-то сообщение, ожидая в ответ получить либо полное молчание, либо взрыв негодования. Но она отвечает вполне адекватно и даже ласково. У вас тут же просыпается надежда, что она наконец изменилась. Сами того не понимая, вы застреваете на одном месте. Как та самая крыса.