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воскресенье, 01 сентября 2019 05:28

Какие прически можно делать в школу
12

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Лаконичной одежде должна соответствовать сдержанная прическа
Фото: 24tv.ua.
Лаконичной одежде должна соответствовать сдержанная прическа
Лаконичной одежде должна соответствовать сдержанная прическа
Лаконичной одежде должна соответствовать сдержанная прическа
Лаконичной одежде должна соответствовать сдержанная прическа

Для школьников можно делать прически от различных косичек в конского хвоста.

Шотландскую косу можно заплести в несколько рядов.

Можно не доделовать оставить место для хвостика.

Косы можно вплетать в шишечки.

Разбавить такую ​​прическу можно лентами, советует 24tv.ua.

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Банты выглядят празднично и можно вплетать в любое волос.

Для школы стоит сделать пышные косички, шишечки и колосок со шпильками.

Старшеклассницам можно делать косы в сложном варианте.

В жаркие дни стоит делать непринужденные косы и нежные плетения, и разнообразные пучки и трендовые "конские хвосты". Чтобы украсить прическу, можно дополнительно использовать модные аксессуары: застежки с жемчугом, цепочки, шелковые платки, обручи и ободки.

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