Какие прически можно делать в школу

Для школьников можно делать прически от различных косичек в конского хвоста.
Шотландскую косу можно заплести в несколько рядов.
Можно не доделовать оставить место для хвостика.
Косы можно вплетать в шишечки.
Разбавить такую прическу можно лентами, советует 24tv.ua.
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Банты выглядят празднично и можно вплетать в любое волос.
Для школы стоит сделать пышные косички, шишечки и колосок со шпильками.
Старшеклассницам можно делать косы в сложном варианте.
В жаркие дни стоит делать непринужденные косы и нежные плетения, и разнообразные пучки и трендовые "конские хвосты". Чтобы украсить прическу, можно дополнительно использовать модные аксессуары: застежки с жемчугом, цепочки, шелковые платки, обручи и ободки.
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