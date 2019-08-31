Какие прически можно делать в школу

Фото: 24tv.ua.

Для школьников можно делать прически от различных косичек в конского хвоста.

Шотландскую косу можно заплести в несколько рядов.

Можно не доделовать оставить место для хвостика.

Косы можно вплетать в шишечки.

Разбавить такую ​​прическу можно лентами, советует 24tv.ua.

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Банты выглядят празднично и можно вплетать в любое волос.

Для школы стоит сделать пышные косички, шишечки и колосок со шпильками.

Старшеклассницам можно делать косы в сложном варианте.

В жаркие дни стоит делать непринужденные косы и нежные плетения, и разнообразные пучки и трендовые "конские хвосты". Чтобы украсить прическу, можно дополнительно использовать модные аксессуары: застежки с жемчугом, цепочки, шелковые платки, обручи и ободки.