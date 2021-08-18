Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям

Автор: Фейсбук Людмилы Бондаревской Ребенок, родители которого решили не быть вместе, не должен решить, что в разводе есть победитель и побежденный

Около 3 млн украинских детей живут в неполных семьях. Кроме каждого пятого ребенка, рожденного вне брака, остальные дети в раннем или более взрослом возрасте прошли через развод родителей. Какие последствия будет иметь развод на ребенка, определяет культура поведения и общения пары.

Как свести к минимуму психологические травмы ребенка после развода родителей, - рассказывает Gazeta.ua Людмила Бондаревская, практический психолог, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, глубинной коррекции и реабилитации Черкасского национального университета им. Б. Хмельницкого

К каким психологическим последствиям приводит развод родителей?

— У родителей всегда есть веские причины для разрыва отношений. У ребенка это событие выбивает почву из-под ног. Ему, как и родителям, важно адаптироваться, посмотреть, что произошло в его жизни. Это будет сказываться на его развитии, становлении личности, формировании его психических особенностей. Как опыт развода родителей скажется на дальнейшей жизни ребенка, это индивидуально. Важно, насколько супруги смогут, прекратив быть супругами, сохранить статус родителей не только формально, а в глубоко психологическом смысле.

Чем более экологичным будет развод, тем менее травмированным будет ребенок.

Решение о расторжении отношений принимают взрослые. Ребенок не имеет выбора. Развод пары всегда травмирует, потому что меняет привычную жизнь.

Дети воспринимают, или объясняют, это событие по-другому, нежели взрослые. Детское видение взрослым часто кажется абсурдным. Ребенок нагружается чувством вины: это случилось из-за меня, я был плохим сыном (дочерью), лучше бы меня не было. В поведении это выражается шокирующими вещами: ребенок может часто травмироваться, впадать в крайности: отстраняться от общения, замыкаться в себе, или, наоборот, инициировать драки, демонстративно, провоцирующее или агрессивно себя вести. За этим стоит потребность ребенка получать внимание от значимых взрослых. Тогда появляются папа и мама, потому что нужно "воспитывать". Ребенку неприятные воспитательные меры, но психологически родители будут рядом.

Как развод влияет на дальнейшую жизнь ребенка?

— Все случаи индивидуальны. У каждого ребенка факт развода родителей может повлиять на отношение к себе, к противоположному полу, на восприятие семейной модели.

Часто у детей остается обида на того, кто ушел. Если сформируется установка "ушел из семьи", "покинул", "мы были не нужны", – ребенок сливается с оскорбленным, несет по жизни не свои переживания. Ребенка по жизни может сопровождать чувство покинутости, ненужности, недоверие к противоположному полу. Это впоследствии может выражаться в беспричинной ревности, необходимости контролировать. Ребенку, который станет взрослым, трудно будет строить отношения, быть партнером.

Недоверие также будет к себе и к миру.

Какие стратегии и сценарии поведения родственников при разводе вредят ребенку больше всего? Как этот вред может проявляться в дальнейшей жизни?

— Ребенок, родители которого решили не быть вместе, не должен решить, что в разводе есть победитель и побежденный. Когда развод становится перетягиванием каната, ребенок становится заложником и участником полевых действий. Ему надо принять чью-то сторону, или отойти от родителей. Часто этот "уход", "и не там, и не там" - очень тяжелый. Может выражаться в депрессивных состояниях, апатии, нежелании расти психологически.

Какую роль в преодолении кризиса развода родителей играют бабушки и дедушки?

— Бабушки и дедушки могут затруднять адаптацию к изменениям в жизни ребенка. Они оправдывают или защищают своего взрослого ребенка и формируют негативное отношение к другому партнеру у внуков. У ребенка зарождается сомнение в своих чувствах: "Я его(ее) люблю, а он(она) такой(ая) плохой(ая)". Ребенку трудно сопротивляться влиянию, он будет стремиться защитить, удержать того, кого он любит, может начать бояться что значимый взрослый - бабушка дедушка - перестанет любить, если узнает о любви к одному из родителей. Скрывает чувства, боится, сомневается что бабушка или дедушка говорит правду. Он нагружается вторичными, третичными слоями чувств, теряет истинное чувство, к одному из родителей, который ушел. В будущем у такого человека могут возникать сомнения и недоверие к себе и к партнерам. Под влиянием значимых взрослых, которые могут сформировать негативный образ того, кто спровоцировал развод, ребенок не может отреагировать, не может отстоять.

Как следствие, возникают психосаматические симптомы, чаще всего у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Например, энурез, другое невротическое поведение, увеличение количества истерик. Ребенок не справляется с ситуацией. Нуждается в психологической помощи. У подростков при нездоровом поведении значимых взрослых развиваются депрессивные или тревожные состояния, самоповреждения.

Ребенок часто нагружается виной за развод родителей. Даже в случае агрессивного поведения кого-то из родителей, может внутренне считать: я был недостаточно хорошим (послушным), и папа или мама не выдерживала и пила, например.

Это "детская" логика. Но чувство вины настоящее, и оно разрушает возможности ребенка во взрослой жизни строить отношения, уметь распределять роли и обязанности во взрослой жизни, с доверием относиться к самому себе, партнеру.

Иногда дети остаются со своими переживаниями на всю жизнь. А взрослыми приходят в терапию к психологам.

Как решить, с кем из родителей лучше остаться ребенку?

— Тяжело отражается на ребенке ситуация, когда родители передали ему выбор, с кем остаться жить. Такие решения должны обсудить и принять взрослые. Для психики ребенка непосильно отдать предпочтение кому-то из значимых людей. Выбор для ребенка обозначает предать одного и остаться с другим. Решение должны принимать родители, учитывая финансовое состояние, занятость по работе, близость с ребенком. Ребенку будет трудно это принять, он будет злиться, обижаться, и этот этап связан с потерей привычного для него микроклимата. Но он не будет нагружен бременем того, что когда-то выбрал одного из родителей.

Что нужно сделать родителям, чтобы развод прошел как можно безболезненнее?

— Развод не может быть совсем безболезненным. Но разрыв отношений может быть экологичным по отношению партнеров друг к другу и к ребенку или детям. Важно найти и почувствовать уважение к партнеру. При разрыве отношений экс-супруги больше или меньше чувствуют боль утраты, или болит кому-то одному. Эту боль важно осознавать, принимать, жить дальше. Но отношения начинались с хорошими и светлыми чувствами, с положительными намерениями и мечтами, с уважением друг к другу. На это необходимо опираться, когда принимать решения и обсуждать дальнейшее родительство.

Как минимизировать вред от развода для ребенка, если избежать скандального и деструктивного развода не удалось?

— Разводы редко бывают мирными и безболезненными. Превращаются в военные действия, в которые втягивают детей.

От поведения родителей в этот период зависит, какой опыт приобретет ребенок. В случае двух и более детей ситуация может отягощать распределением детей по отношению к родителям. Это влияет на взаимоотношения между сиблингами - оскорбление или гнев за то, что ты любишь папу или маму, которая нас покинула или обидела - выбрал или выбрала другую семью. Психологически неграмотные действия родителей влияют на формирование ложных установок и психологических тенденций, которые ребенок понесет во взрослую жизнь, дальнейшие взаимоотношения могут помешать ощущению счастья в собственной семейной жизни, заставить бояться боли, свидетелем которого он был.

Каждому из экс-супругов стоит начать с уважением относиться к партнеру, четко понимая свои обязанности.

Чем отличается экологичное и неэкологичное проживание развода?

— Кроме злости, отвращения, обиды, нетерпимости, неприятия, развод всегда сопровождается чувством вины - перед семьей у того, кто идет перед ребенком, семья распалась. Взрослые часто хотят найти оправдание своему поступку или решению из-за ребенка. Но ребенок не может оправдать или лишить чувства вины взрослого. Ребенка ставят без его согласия в позицию психотерапевта или педагога для взрослого. Взрослый говорит, что так сложилось, так нужно, ты должен понимать, помогать, "не усложнять жизнь". Принятие ребенком чьей из сторон может становиться подкрепляя для взрослых. Это нехорошо для ребенка. Вообще, является психологической задачей для ребенка снять чувство вины у взрослого за то, что был развод. Она не принимала участия в этом решении, что взрослые расходятся. Ее задача - поддерживать отношения и с отцом и с матерью. То, насколько родители смогут остаться родителями, играет роль не ребенок, а взрослые. Потому что они зрелые, это их решение и их ответственность за супругов. Взрослым нужно подготовить ребенка к тому, что они прекращают быть супругами, но остаются мамой и папой. Развод родителей не должно повлиять на связь, близость, отношения между ребенком и папой или мамой, которые имеют свою ответственность и обязанности перед ребенком.

Как лучше сообщить ребенку, что его мама и папа приняли решение расстаться?

— Известие о разводе в оптимальном формате лучше сообщать, когда родители вдвоем. Не делать это слишком сурово или драматично, а в совместной деятельности. Сказать "мы не можем быть больше мужем и женой, были сильные чувства, и ты так у нас появился(лась). Жизнь меняется, и мы прекращаем быть мужем и женой. Но мы всегда будем твоими мамой и папой, независимо от того, где живем ". Нужно ориентироваться на стиль коммуникации принят в семье.

Если есть измена, или супруг идет к другому партнеру, в другую семью, то было бы хорошо, чтобы инициативу сообщить ребенку брал на себя тот, кто уходит из семьи, кто инициировал разрыв. Ибо, кого оставляют, более обижен. Может обвинять, обидно относиться к другому партнеру. Тому, кого оставляют, всегда труднее.

В моей практике чаще всего из семьи идет человек и очень часто он идет к кому-то.

Взрослые должны работать над тем, чтобы развод не изменило резко взаимоотношения между ребенком и отцом или мамой, которые имеют свою ответственность и обязанности перед ней. Отцовство должно сохраниться. Чем больше пара будет заботиться о сохранении и обновления, четкое прояснение обязанностей и ответственности, тем в меньшей психологической угрозе будет находиться ребенок. В этом соблюдать непросто. Трудно отойти от обиды, боли, потребности защититься или оправдаться.

Для ребенка развод родителей не имеет связаться с исчезновением из жизни кого-то из них. Чтобы один из супругов не остался в виде метафорического образа "папа где-то есть, и он платит алименты".

Наблюдаю два распространенных сценария поведения супругов после разрыва отношений: продолжение взаимных претензий и обвинений и отстранения одного из родителей? Какой из вариантов более вреден?

— И то, и то вредит. Если ребенок становится заложником между двумя взрослыми людьми, которые были супругами, она нагружается переживанием потери, неположительным вариантом решения конфликта в отношениях, которые прекращают действовать. Может возникать обида, при том и к тому, кто ушел – в формате "ты нас покинул" и к тому, с кем остались – "ты сделала так, что тот ушел". Ребенок любит обоих.

Чем может помочь психолог?

— Часто восторженные разводом родители забывают о детях. Психолог, начиная с осознания своих родительских ролей и распределения или согласования обязанностей, может поддержать до, в процессе и после развода. Фасилитировать обсуждения пунктов брачного контракта, проводить терапевтические родительские встречи, вести поддерживающую работу с ребенком и с родителями отдельно.

Вместе с психологом можно найти точку уважения и благодарности несмотря на боль. За что? За время, что были счастливыми, где были планы, мечты, где вместе развивались и достигали, поддерживали. Из уважения друг к другу экс-супруги переходит к отцовству без брака.